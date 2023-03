Owny è il sito che tutela la compravendita di veicoli usati

Owny Srl è una giovane azienda italiana che nasce per tutelare venditori e compratori nel selvaggio mercato delle auto usate, purtroppo spesso caratterizzato da truffe, a maggior ragione in un periodo in cui l’usato è in crescita a causa dei ritardi sul nuovo per colpa dei chip.

Una piattaforma online che permette di tracciare tutti i documenti, fornendo anche un’assicurazione e con possibilità di rimborso.

Come funziona Owny

L’azienda è stata fondata dal 25enne Giacomo Raimondi e sul suo portale ammette veicoli immatricolati in Italia la cui targa rimane invariata in seguito al passaggio di proprietà. I veicoli considerati non sono solo automobili, ma anche moto, camper e camion.

Non sono ammessi:

Rimorchi;

Moto con cilindrata inferiore a 125 cm3;

Mezzi agricoli e macchine da lavoro;

Veicoli non destinati al trasporto su strada, e quindi imbarcazioni e aeromobili;

Veicoli con targa straniera.

La trasparenza della piattaforma parte dalla possibilità di calcolare fin da subito il prezzo del servizio, in base all’importo del veicolo venduto, e decidere se addebitarlo al compratore, al venditore o entrambi. La tariffa è pari a 50 € più lo 0,8% della somma oggetto di tutela.

I passaggi

Per procedere correttamente, sia il compratore che il venditore devono registrarsi alla piattaforma. Uno dei due registra il mezzo, e la controparte procede alla conferma dell’operazione.

Una volta che il compratore ha effettuato il bonifico ad Owny (e quindi non al venditore), uno dei due inserisce il codice del passaggio di proprietà presente sul documento, oppure possono scansionare il relativo QR Code se più comodi.

Sarà Owny a verificare che tutti i documenti siano corretti. Se il controllo va a buon fine, invia il denaro al venditore. Se invece l’operazione non va a buon fine, sia che il compratore effettui richiesta di rimborso sia che Owny stessa rilevi delle anomalie nei documenti, sarà la piattaforma a rimborsare l’acquirente.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale o a contattare l’azienda all’indirizzo [email protected]

