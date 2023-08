Scambia la sua Tesla Model 3 con un Aston Martin del 2009 e ci guadagna pure

Un utente inglese ha raccontato su Reddit di essere tornato indietro sulla sua auto, letteralmente: ha infatti scambiato la sua Tesla Model 3 Performance nuova di pacca con un Aston Martin Vantage V8 del 2009 con circa 27.000 km, guadagnandoci pure.

Come dichiara, infatti, la Aston di 15 anni costa circa 15.000 € in meno rispetto alla Model 3, e anche l’assicurazione è più economica.

Perché tornare indietro

L’uomo non ha dichiarato nello specifico perché è voluto tornare indietro su Tesla, anche se sembra più una questione di costi assicurativi che di propulsione. In ogni caso, ha definito questa una “delle sue scelte più sagge“, a patto che il motore e la trasmissione della Aston “non esplodano”.

La Vantage da lui comprata ha la maggior parte delle componenti di origine Volvo, Ford e Jaguar, e nonostante il prezzo conveniente ha comunque dovuto metterci mano. C’erano per esempio i comandi dei sedili difettosi, ma anche l’illuminazione interna e lo schermo dell’infotainment, la cui sostituzione è costata circa 10.000 €.

In particolare, l’utente si è detto felice di poter personalizzare l’auto, rispetto alla Model 3: ha per esempio fatto installare un kit per aggiungere CarPlay e Android Auto da una società chiamata Aston Installations, che quindi ha reso la cosa quasi come se fosse di fabbrica. Per essere chiari, la smartphone replication non è disponibile nemmeno sulle vetture Tesla, visto che è un sistema chiuso.

Insomma, un’inglese di 15 anni che ha richiesto qualche corposo aggiornamento, ma che comunque nel complesso è venuta a costare meno della Model 3 Performance, il cui listino in Italia parte da 53.990 €.

