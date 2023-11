Orari F1 oggi GP Las Vegas 2023 TV8 con SKY e NOW

Ecco gli orari F1 oggi GP Las Vegas 2023 su TV8 con il via della gara in diretta Domenica 19 novembre su Sky e Now alle ore 7.00 per il fuso orario. Le repliche saranno su TV8 alle 14.00, e su SKY alle 10, 17 e 20. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Secondo il Calendario della F1 il prossimo sarà l’ultima gara della stagione, che si correrà il 26 Novembre per il GP di Abu Dhabi a Yas Marina.

Griglia di Partenza F1 GP Las Vegas 2023

Qui sotto la griglia di partenza, con la pole di Leclerc e Sainz secondo penalizzato in sesta fila.

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

3ª fila: Alexander Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams)

4ª fila: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren)

9ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

10ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

Orari F1 GP Las Vegas 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il GP su TV8 in differita.

Oggi Domenica 19 novembre

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara F1

Ore 15.45: Paddock Live

Orari F1 GP Las Vegas 2023 TV8 SKY e NOW

Ecco gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Oggi Domenica 19 novembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 gara (prime repliche alle 10, alle 17 e alle 20)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

