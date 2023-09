Parcheggio sulle rotaie del tram: cosa succede e quant’è la multa

Il parcheggio sulle rotaie del tram è un “grande classico” delle metropoli che spesso sale alla ribalta delle cronache. Quante volte abbiamo sentito dello sciagurato automobilista che, volontariamente o meno, ha abbandonato la sua vettura sui binari, impedendo così il flusso regolare del mezzo pubblico? Tante.

Naturalmente, oltre alla notizia di colore, questa infrazione comporta un disagio non da poco, sia per chi deve prendere il tram e si trova suo malgrado di fronte a ritardi siderali, sia per chi si trova bloccato nel traffico. Vediamo quindi cosa accade con il parcheggio selvaggio sulle rotaie del tram a Milano, quale è la procedura prevista da ATM e quali sono le multe.

Come abbiamo visto, il Codice della Strada sta cambiando, ma la sosta selvaggia, in ogni caso, rimarrà un’infrazione da punire in modo severo.

Parcheggio selvaggio sui binari del tram: l’entità del danno

Un parcheggio in sosta selvaggia determina, molto spesso, l’interruzione di un mezzo pubblico, e quindi di un servizio di pubblica utilità. Se la sosta selvaggia avviene sulle rotaie del tram questo tipo di infrazione diventa ancora più evidente. Gli effetti negativi del parcheggio sui binari vengono poi naturalmente amplificati dalla presenza di vetture in coda, dall’inevitabile interruzione di altre linee che transitano sullo stesso percorso, dalle eventuali deviazioni della linea principale o dall’istituzione di bus sostitutivi. Con enormi disagi per tutti.

Proprio questi sono alcuni degli elementi che vengono presi in considerazione per calcolare l’entità del danno da interruzione di pubblico servizio subito, che deve essere risarcito dal proprietario dell’auto o dalla sua compagnia di assicurazione.

L’interruzione di pubblico servizio non è un evento raro a Milano: secondo le statistiche di ATM, sono stati circa 2.650 gli eventi gestiti nel 2022, di cui 1.900 legati alla sosta selvaggia di veicoli privati, per un totale di 1.277 ore (53 giorni, che corrispondono quasi a due mesi) di interruzione di pubblico servizio, con una media di fermo di circa 40 minuti.

Le sanzioni previste

L’interruzione di un servizio di pubblica utilità è un vero e proprio reato disciplinato dall’articolo 331 del Codice Penale. In caso di grave entità del danno, si rischia addirittura la reclusione fino a un anno, mentre in tutti casi che comportano una denuncia, anche in quello di una sosta di pochi minuti, è prevista una multa di almeno 516 euro.

A questo, si aggiunge la sanzione per sosta irregolare, che l’articolo 158 del Codice della Strada per le vetture quantifica in una cifra da 87 euro a 344 euro.

Parcheggio sulle rotaie del tram: la trafila

Esiste una procedura ben precisa stabilita da ATM in caso di parcheggio selvaggio sul percorso del tram. Ecco le principali fasi:

Il conducente del tram , costretto a fermarsi, segnala l’accaduto alla Sala Operativa ATM di superficie;

, costretto a fermarsi, segnala l’accaduto alla di superficie; La Sala Operativa si mette in contatto con il tranviere per acquisire tutte le informazioni relative alla causa dell’interruzione ;

; La Sala Operativa manda sul luogo dell’evento personale graduato e un accertatore del traffico per recuperare i dati relativi all’interruzione, come la località esatta , la targa e la tipologia del mezzo coinvolto , richiedere l’intervento del carro attrezzi per la rimozione dell’auto ed effettuare la sanzione, in collaborazione con la Polizia Locale . ATM, al tempo stesso, ha il compito di valutare i provvedimenti da attuare per garantire la continuità del servizio, quali bus sostituitivi e deviazioni delle linee.

e un per recuperare i dati relativi all’interruzione, come la , la e la , richiedere l’intervento del per la rimozione dell’auto ed effettuare la sanzione, in collaborazione con la . ATM, al tempo stesso, ha il compito di valutare i provvedimenti da attuare per garantire la continuità del servizio, quali e Ultimate le eventuali attività di rimozione viene ripristinata la normale circolazione della linea coinvolta.

Come abbiamo visto parcheggiare sui binari del tram è una violazione che può avere serie conseguenze finanziarie e legali, oltre a potenzialmente mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Ribadiamo anche in questo caso l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e parcheggiare solo in aree designate e autorizzate per evitare problemi. Non ultimo, oltre che essere un gesto incivile, ricordate che parcheggiare nei posti disabili comporta multe decisamente alte.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.