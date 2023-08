Distrutta la Pagani Zonda 760 LH di Lewis Hamilton da quasi 11 milioni di dollari

Pagani Zonda 760 LH decorata con il sigillo di Lewis Hamilton sulla coda, ha subito danni considerevoli in seguito a un incidente verificatosi all’interno di un tunnel nel Regno Unito. Questa supercar eccezionalmente costosa e unica nel suo genere è stata fotografata subito dopo il “fattaccio”, in condizioni pessime. Per fortuna, il conducente è uscito incolume dall’evento.

Secondo il fotografo specializzato in supercars Ethan Gale, che ha condiviso le immagini della Zonda devastata sul suo profilo Instagram, l’incidente è avvenuto presso il tunnel Penmaenbach situato lungo l’autostrada A55 a Conwy, nel nord del Galles.

Quasi ogni pannello della carrozzeria di questa supercar è stato danneggiato nell’incidente, incluso il cofano anteriore e posteriore, i fari, le porte e il paraurti posteriore. La posizione delle ruote suggerisce gravi danni alle sospensioni, mentre il parabrezza anteriore è stato completamente frantumato.

Sebbene le circostanze che hanno portato all’accaduto siano ancora avvolte nel mistero, è probabile che il guidatore abbia perso il controllo dell’auto durante una fase di accelerazione, finendo per entrare in contatto ravvicinato con una parete.

La Pagani Zonda 760 LH

La Pagani Zonda 760 LH è stata acquisita da Lewis Hamilton nel 2014 come uno dei primi esemplari prodotti su misura, caratterizzata da una distintiva tonalità esterna viola e numerosi dettagli in fibra di carbonio. Il V12 da 7,3 litri eroga 750 CV ed è abbinato, diversamente dalla maggior parte delle Zonda della serie 760, a un cambio manuale a 6 marce.

Il pluricampione di Formula 1 ha ceduto la supercar nel 2021 a un acquirente britannico anonimo, il quale presumibilmente ha percorso meno di 1.000 chilometri. Fonti hanno stimato che la vettura sia stata venduta al nuovo proprietario per 10,8 milioni di dollari, segnando un significativo rialzo rispetto al prezzo originale di 2 milioni.

Alla luce delle conseguenze dell’incidente la Zonda 760 LH richiederà considerevole impegno, lavoro e investimenti finanziari per tornare in strada. C’è da dire che Pagani offre un completo programma di restauro dedicato alle supercar, trasformando modelli gravemente danneggiati in esemplari rinnovati e personalizzati in modo univoco.

E’ tutto vedere se il proprietario opterà per il ripristino delle caratteristiche originarie della Zonda LH oppure opterà per un nuovo stile per questa fase successiva della sua esistenza.