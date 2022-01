Al CES 2022 Pininfarina ha mostrato il suo impegno sostenibile

Al CES di Las Vegas 2022 Pininfarina ha partecipato tramite due suoi nuovi clienti che testimoniano un grande impegno sostenibile

La vietnamita VinFast e la turca Togg sono due nuove realtà, nel settore automotive, che hanno debuttato ufficialmente al CES di Las Vegas 2022. Aziende diverse con scopi, per certi aspetti, diversi, accomunate però dalla stessa origine stilistica: Pininfarina.

Il celebre atelier italiano ha infatti scelto di lavorare con queste due nuove start up emergenti per dimostrare il suo sempre più crescente impegno alla sostenibilità e al nuovo concetto di mobilità.

La nuova via di Pininfarina

Abbiamo conosciuto Togg, la società turca di mobilità, per il suo “smart concept” di transizione, disegnato insieme a Pininfarina che di Togg è partner strategico. La vettura si distingue per un design molto scolpito nella parte alta della fiancata, e per un posteriore particolarmente muscoloso. Inoltre, il logo Togg rigorosamente a LED, caratteristica esclusiva del modello, simboleggia l’unione tra Oriente e Occidente. Anche i cerchi hanno un design inedito e riconoscibile, con le multirazze che sono emblematiche di Togg, mentre il parabrezza è stato ridisegnato per essere compatibile con l’architettura elettrica.

Pininfarina e Togg hanno lavorato, negli interni, con grande attenzione all’esperienza utente, anche grazie a un intero set di prodotti che ha dato vita a un “ecosistema di mobilità” noto come “Usecase Mobility”.

Con Togg, così come con VinFast, la nuova start up proveniente dal Vietnam, Pininfarina ha lavorato alla realizzazione di veicoli interamente elettrici, pronti ad entrare in un nuovo mondo che vede questo tipo di propulsione ormai protagonista indiscusso dell’evoluzione del mercato – salvo ulteriori cambiamenti.

Ma sappiamo ormai che “sostenibilità” è un concetto che non coinvolge solo la motorizzazione, motivo per cui Pininfarina e i suoi clienti emergenti hanno voluto puntare su un’esperienza di guida e di seduta all’interno dei veicoli votata al comfort e che metta al centro l’utente.

