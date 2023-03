Polestar 2 BST edition 230 è la seconda versione limited-edition di Polestar 2. A partire dalle precedenti modifiche al telaio sviluppate per regalare emozioni forti, la nuova versione si concentra maggiormente sui dettagli del design delle prestazioni.

Gli upgrade di design unici della Polestar 2 BST edition 230, 350 kW e 680 Nm, includono l’esclusiva verniciatura verde Nebula e il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante – composti da tessuto Nubuck parzialmente riciclato. Gli esterni possono essere inoltre ordinati nel colore Space (nero), con la striscia da corsa su tutta lunghezza della carrozzeria disponibile su entrambi i colori.

Tutti gli aggiornamenti del telaio implementati per la prima volta sulla Polestar 2 BST edition 270 rimangono disponibili, compreso l’assetto ribassato (-25 mm), gli ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins esclusivi e progettati appositamente, la barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici ispirati a quelli della Polestar 1, dotati di pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per le auto in edizione BST.

Saranno prodotte per un totale di 230 unità, ordinabili online sul sito Polestar.

Polestar 2 BST edition 230: le caratteristiche

Motore: Long range Dual motor

Plus Pack: Incluso

Pilot Pack: Incluso

Performance Pack: Incluso

Potenza: 350 kW (476 Cv)

Coppia: 680 Nm (502 lb-ft)

0-100 km/h: 4.4 secondi

Velocità massima: 205 km/h

Polestar 2 è stata lanciata nel 2019 come berlina elettrica ad alte prestazioni con un design scandinavo all’avanguardia e una potenza massima di 350 kW. Polestar 3 è stata lanciata alla fine del 2022: un grande SUV ad alte prestazioni che offre le dinamiche di un’auto sportiva con un assetto ribassato e interni spaziosi. Polestar prevede di lanciare altri tre veicoli elettrici ad alte prestazioni fino al 2026.

