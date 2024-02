La nuova Porsche Taycan 2024 offre importanti miglioramenti in termini di potenza, autonomia e velocità di ricarica. Nuove prestazioni, design raffinato e tante funzionalità all’avanguardia, la Taycan 2024 è pronta a continuare la storia di Porsche nel mondo della mobilità elettrica.

La nuova Taycan 2024 si distingue per la sua potenza di ricarica incrementata fino a 320 kW, permettendo un recupero energetico fino a 400 kW alle alte velocità. Questo aumento di potenza si traduce con la Taycan e la Taycan Turbo S che raggiungono i 100 km/h da ferme rispettivamente in soli 4,8 e 2,4 secondi, confermandosi più veloci di 0,6 e 0,4 secondi rispetto ai modelli precedenti.

Grazie alla nuova funzione push-to-pass del pacchetto Sport Chrono, è possibile attivare per 10 secondi un incremento di potenza fino a 70 kW, a seconda del modello, semplicemente premendo un pulsante. Gli incrementi di accelerazione sono generalmente il risultato di una maggiore potenza del sistema. Ad esempio, la Taycan eroga 60 kW in più rispetto a prima, che diventano 140 kW in più nella Taycan Turbo S con il Launch Control. In questo modo, la potenza di sistema del modello top di gamma arriva a 700 kW/952 CV.

A seconda della variante di carrozzeria e del motore, l’autonomia può raggiungere i 678 km (WLTP), che significa un aumento di 175 km o del 35% rispetto alla precedente versione. La Taycan si ricarica anche più velocemente: ad esempio, presso le colonnine di ricarica a 800 volt in corrente continua, può essere caricata fino a 320 kW. Si tratta di 50 kW in più rispetto a prima. A seconda dello stile di guida individuale, nonché di altre variabili, è possibile così dimezzare il tempo necessario per passare dal 10 all’80% di carica della batteria rispetto al modello precedente. La Performance Battery Plus ha ora una capacità lorda di 105 kWh, incrementata rispetto ai precedenti 93 kWh.

Le innovazioni non si limitano alle sole prestazioni. Porsche ha anche apportato modifiche stilistiche, affinando la linea della carrozzeria e differenziando ulteriormente i modelli Turbo. Rivisitando il frontale e il posteriore, cui sono stati aggiunti nuovi proiettori e luci di coda, che sono caratterizzati da tecnologia HD Matrix ad alta risoluzione con fascio luminoso estremamente preciso e di notte esibiscono ora la caratteristica grafica a quattro punti del Marchio.

Tra le altre caratteristiche, la tonalità Turbonite utilizzata a contrasto rende i modelli Turbo e Turbo S ancora più distinguibili dalle altre versioni, sia all’esterno che internamente. Il quadro strumenti, il display centrale e lo schermo opzionale per il passeggero dispongono di un’interfaccia utente ottimizzata con funzioni aggiuntive. Il selettore di modalità sul volante è ora fornito di serie.

Grazie alla nuova leva di comando posta dietro il volante, sulla sinistra, la gestione dei sistemi di assistenza alla guida diventa ancora più intuitiva. L’integrazione di Apple CarPlay nei display e nelle funzioni del veicolo è stata ulteriormente ottimizzata. La nuova funzione In-Car Video consente lo streaming di contenuti video sullo schermo centrale e sul display del passeggero.

Le numerose modifiche apportate saranno presenti in tutte e tre le varianti di carrozzeria: la berlina sportiva Taycan, la versatile Taycan Cross Turismo, disponibile con un pacchetto off-road, e la sportiva e al contempo funzionale Taycan Sport Turismo. Per ciascuna sono disponibili quattro opzioni di powertrain, con varianti a trazione posteriore e integrale.

Copyright Image: Sinergon LTD