Porsche celebra in grande stile il 30° anniversario del famoso Festival of Speed di Goodwood, presentando la Porsche Vision 357 Speedster. La nuova concept car è il modello gemello della Porsche Vision 357 coupé con cui il costruttore di auto sportive ha dato il via ai festeggiamenti per il proprio importante anniversario.

Dal punto di vista estetico, la vettura è un omaggio alla 356, mentre tecnologicamente la Porsche Vision 357 Speedster a trazione elettrica prende spunto dalla 718 GT4 e-Performance. Nel complesso, Porsche esibisce oltre 15 modelli, nuovi e classic, presso la tenuta del Duca di Richmond nel West Sussex. Uno dei pezzi forti presenti è la 356 No. 1 Roadster, la prima auto sportiva di Porsche.

La Vision 357 Speedster sfrutta la tecnologia della Porsche 718 GT4 e-performance. I motori elettrici e la tecnologia delle batterie derivano dalla Mission R e il telaio dalla 718 GT4 Clubsport.

Porsche Vision 357 Speedster: design

La concept car presenta un parabrezza compatto e più corto, tipico di una speedster, che mette ancor più in risalto la struttura monolitica della vettura. Sul lato destro della vettura è presente una capote come quelle che una volta erano comunemente utilizzate per le auto sportive scoperte. Il poggiatesta del conducente sembra essere sospeso in aria per effetto dell’elemento tecnico antiribaltamento realizzato in carbonio posto dietro di esso. Subito dietro si trovano la presa per la ricarica e l’ancoraggio per la capote tipica da speedster.

La scelta di uno schema bicolore, qui declinato nelle due tonalità di grigio Marble Grey e Grivelo Grey Metallic, rimanda ai precursori storici del motorsport. Come protezione contro i sassi vaganti in gara, il paraurti e i parafanghi anteriori si vestono della tonalità metallizzata più scura. Anche le ruote anteriori sono verniciate in tinta Grivelo Grey Metallic. Il tutto è completato da dettagli a contrasto in Blu Miami, utilizzato ad esempio per i meccanismi di sgancio rapido del cofano anteriore avvolgente.

Il logo dell’anniversario che riporta in grande la cifra “75” e le due date “1948” e “2023” sono realizzati in Grivelo Grey Metallic e Blu Miami, un’alternativa originale agli elementi decorativi della Vision 357 coupé, dove si è optato per il rosso come colore aggiuntivo. Inoltre, davanti alle ruote posteriori sono raffigurati unicorni in stile fumetto. La creatura mitica è stata ridisegnata appositamente per la concept car dai creativi di Porsche, che sono intervenuti anche sul vibrante logo “Speedster”.

Le telecamere sostituiscono gli specchietti retrovisori esterni e non sono posizionate sulle portiere, ma più avanti, sui parafanghi. Nella 357 open-top sono caratterizzati da una nuova sagoma, ottimizzata dal punto di vista aerodinamico, che richiama le ali.

Altri dettagli della linea esterna sono condivisi con la concept car gemella: la firma luminosa a quattro punti sul frontale è caratterizzata da un profilo tondeggiante che richiama quello della Porsche 356. I gruppi ottici posteriori sono collocati sotto un motivo puntiforme fresato a gradiente. Un altro richiamo visivo alla prima linea di modelli Porsche è il motivo a griglia verticale nella sezione posteriore, in cui è stata elegantemente integrata la terza luce di stop.

L’ampia carreggiata conferisce alla vettura una postura grintosa, oltre a migliorarne la stabilità durante la marcia. I cerchi da 20 pollici sono in magnesio e dotati di coprimozzo in fibra di carbonio e con serraggio monodado. Anche visivamente ricordano un modello leggendario di Porsche: la 356 A e, successivamente, la 356 B con freni a tamburo montavano cerchi con PDC particolarmente ampio da 205 millimetri.

Porsche Vision 357 Speedster: gli interni

L’abitacolo è ridotto all’essenziale e realizzato in funzione del guidatore. La posizione di seduta ribassata è espressione di massima sportività. Il guscio del sedile in CFRP è integrato nel telaio monoscocca. Il guidatore siede su cuscini rivestiti in Racetex ed è tenuto saldamente in posizione da un sistema di ritenuta a sei punti con cinghie in tinta Blu Miami. Il quadro strumenti si trova sopra il piantone dello sterzo e si presenta come una superficie trasparente. Il volante sportivo è estremamente leggero e gli ammortizzatori sembrano quasi essere sospesi. I singoli comandi, invece, riprendono il colore di contrasto Blu Miami utilizzato per gli esterni.

L’intera plancia ha una finitura a trama di carbonio. In alternativa al tradizionale vano portaoggetti, nella parte superiore destra sono presenti fascette in tinta Blu Miami che possono essere utilizzate per fissare gli eventuali oggetti. Semplici fascette in tessuto sostituiscono le tradizionali maniglie delle porte, un dettaglio ripreso dall’ambiente delle corse che consente di risparmiare peso.

Una sfilata di icone: gli altri modelli Porsche presenti al Festival of Speed

La Vision 357 è il pezzo forte di Porsche a Goodwood, ma non è l’unica meraviglia ad essere presente all’evento. A guidare l’illustre schieramento sarà la 356 Roadster N° 1. A seguire, la 928 “Trigema” da competizione del 1983, una Cayenne Transsyberia, una 959, una 911 Turbo S (tipo 993) e una specialissima 911 Carrera S (991). Questo esemplare unico è la milionesima 911 prodotta sin dall’avvento dell’iconico modello sportivo, nel 1963.

A Goodwood, Porsche celebra anche il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans con la 718 W-RS Spyder, la 935 Martini e la 911 RSR “Pink Pig Design”, insieme alla 936/81 Spyder, alla 911 GT1 del ’98 e alla 919 Hybrid del 2017. Non mancheranno infine la 718 Spyder RS e la Mission X.

