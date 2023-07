Prezzi benzina: cosa cambia e come risparmiare

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy interviene per placare le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori riguardo ai recenti casi di stazioni di rifornimento lungo le autostrade, in cui sono stati segnalati prezzi limite di 2,5 euro al litro per la benzina senza piombo servita. Secondo il Ministero, i prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono molto al di sotto di questa soglia, attestandosi rispettivamente a 1,74 euro al litro e 1,89 euro al litro per la settimana appena conclusa.

Per risparmiare, qui l’elenco completo delle pompe bianche in Italia, mentre il decalogo per consumare meno è sempre utile. Qui invece tutti i nostri consigli su come cercare facilmente il benzinaio meno caro.

I motivi dell’aumento

L’aumento dei prezzi del carburante è stato attribuito alle condizioni dei mercati internazionali, e chissà perchè i mercati internazionali si muovono sempre in estate, con una crescita del prezzo medio di circa 0,03 euro al litro nella scorsa settimana.

Questo aumento è correlato all’aumento delle quotazioni sia del petrolio sia dei prodotti raffinati. Secondo l’Unem, associazione delle imprese della raffinazione, logistica e distribuzione di prodotti petroliferi, diverse ragioni contingenti hanno contribuito a questa tensione sui mercati spot, tra cui cali ripetuti nelle scorte negli Stati Uniti, chiusure di alcune raffinerie in Europa e una domanda abbastanza sostenuta.

Le differenze nei prezzi

Ci sono differenze di prezzo tra le stazioni di servizio, con alcune che offrono prezzi più bassi rispetto ad altre. Queste differenze possono essere spiegate da diverse condizioni oggettive.

Ad esempio, i costi delle concessioni autostradali possono essere maggiori, influenzando il prezzo del carburante. Inoltre, la modalità di servizio svolge un ruolo importante: i prezzi tendono ad essere più alti per la modalità servita, in quanto è incluso il costo dei dipendenti della stazione di servizio.

Anche i costi operativi, legati alla vicinanza a infrastrutture logistiche come depositi e raffinerie, possono influenzare il prezzo del carburante.

Interventi governativi e prospettive future

Nel libero mercato, i consumatori possono sempre rivolgersi ai concorrenti con prezzi più bassi nel caso in cui alcune stazioni di servizio esagerino con i rincari. Inoltre, dal momento che domani entrerà in vigore l’obbligo di esposizione dei cartelli con i prezzi praticati e i prezzi medi regionali e nazionali, i consumatori avranno un ulteriore aiuto per prendere decisioni informate.

Quanto alle prospettive future, il comportamento dei prezzi del carburante dipenderà dall’evoluzione della domanda, in particolare dalla situazione in Cina.

Aumento dei costi di altre voci

Oltre all’aumento dei prezzi dei carburanti, ci sono altre voci di costo che stanno incidendo sul bilancio degli italiani. Ad esempio, i voli domestici e i pacchetti turistici nazionali hanno visto un aumento del prezzo medio del 40% rispetto all’anno precedente, con punte superiori al 70% su alcune tratte, soprattutto verso le isole come Sicilia e Sardegna. Le compagnie aeree attribuiscono questi rincari al caro-cherosene e a un’eccessiva offerta di voli.

L’inflazione nel settore delle vacanze è anche un fattore rilevante, con un aumento stimato dell’8,9% rispetto all’anno precedente per il turismo. Le principali voci coinvolte sono il trasporto aereo (+23,5%), i pacchetti vacanza (+17,7%) e gli alloggi (+12,8%).

Il Ministero delle Imprese sta cercando di comprendere meglio il funzionamento dell’algoritmo delle ricerche dei voli online, al fine di affrontare le preoccupazioni legate all’aumento dei prezzi dei voli.

L’aumento dei prezzi dei carburanti e di altre voci di costo sta mettendo a dura prova i consumatori italiani. La quotazione dei prezzi del carburante dipenderà dalle condizioni dei mercati internazionali, mentre per quanto riguarda il settore dei viaggi, il confronto tra offerta e domanda gioca un ruolo significativo. Resta da vedere come il governo e le autorità competenti affronteranno queste sfide e cercheranno soluzioni per mitigare l’impatto finanziario sui cittadini.