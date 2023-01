Come fare per trovare facilmente il benzinaio con i prezzi più bassi

Il prezzo dei carburanti aumenta e spendere meno per il pieno dal benzinaio si può e si deve. Abbiamo già pubblicato i nostri consigli per risparmiare carburante guidando, vediamo invece ora i trucchi su come scegliere il benzinaio migliore, che tante volte non è quello più simpatico o gentile, ma è quello con i prezzi migliori.

Come trovare il benzinaio con i prezzi più bassi

Nell’era di internet, c’è un sito o un app per tutto, ed ovviamente c’è anche chi ci aiuta a cercare il benzinaio più economico che pratica i prezzi della benzina più bassi. Vediamo quindi l’elenco dei siti e delle app che ci convincono maggiormente.

Siti per i prezzi di benzina, diesel, gpl e metano

Prezzibenzina.it è il sito più noto, è online praticamente da sempre, ed è immediato nel trovare i distributori più economici. Funziona grazie alle segnalazioni degli utenti. E’ possibile cercare nella propria zona o su un percorso scelto.

Benzinaitalia.com è un corrente del primo sito elencato. Molto basico, la ricerca è macchinosa per regione, i prezzi non sono spesso così aggiornatissimi.

Carburanti.mise.gov.it è il sito dell’Osservaprezzi Carburante del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. I dati sono assolutamente affidabili, la ricerca non è così immediata ma soprattutto i dati ottenuti non sono in ordine di prezzo.

Su Autostrade.it c’è un’area che raccoglie i dati degli impianti autostradali. Scegliendo il percorso che si intende fare avremo tutti i prezzi benzina.

Le app gratis che ci indicano il benzinaio con i prezzi più bassi

Ecco le app per risparmiare sul pieno conoscere l’impianto con i prezzi benzina, diesel, GPL o metano più bassi.

App Prezzi Benzina : si tratta dell’app dell’omonimo sito. Android e iOS.

: si tratta dell’app dell’omonimo sito. Android e iOS. Osservaprezzi MISE : è l’app del Ministero. Android e iOS.

: è l’app del Ministero. Android e iOS. Waze : ne parliamo spesso, è il navigatore satellitare con l’indicazione dei prezzi benzina.

: ne parliamo spesso, è il navigatore satellitare con l’indicazione dei prezzi benzina. Carburante più economico : mostra i prezzi del carburante più economici in Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Android.

: mostra i prezzi del carburante più economici in Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Android. Prezzi Carburanti: permette di consultare in modo semplice e veloce i prezzi attuali di Benzina, Gasolio, Metano, GPL, Benzina Speciale e Diesel Speciale di tutti i distributori italiani, francesi, spagnoli e tedeschi. Android.

Non ci sono solo le app, perchè qui abbiamo l’elenco delle pompe bianche in Italia, ma anche l’elenco delle colonnine gratis per le auto elettriche: dategli un occhio!

