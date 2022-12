Questo quad con gli spuntoni viaggia sul ghiaccio senza problemi

Non arriva da Mad Max, anche se qualcosa di apocalittico stile film post atomico è scritto nel suo DNA. Si tratta di un mezzo incredibile realizzato da WhistlinDiesel che può tranquillamente affrontare strade ghiacciate o meglio ancora viaggiare su una lastra di ghiaccio senza mai perdere aderenza.

L’idea è semplice: cosa c’è di meglio di un rampone per rimanere letteralmente ancorati sul ghiaccio? Ecco allora quattro ruote che in realtà sono un’ammasso di spuntoni, montate su un bel Polaris RZR.

Niente sembra riuscire ad arrestare questo Polaris, che riesce a proseguire la marcia anche in zone non precedentemente battute. In realtà qualche problema c’è, e non è neanche la marcata vibrazione provocata sul guidatore. Il metallo tende infatti a piegarsi o addirittura rompersi dopo qualche chilometro di utilizzo.

Pensate che il protagonista del video si sia arreso così facilmente? Anche se si preso una mezza denuncia per una condotta inappropriata rispetto al contesto del lago ghiacciato, che si trova in Minnesota.

A questo punto, non rimane che guarda il video dell’assemblaggio e di come sono andate le cose sul ghiaccio.

Se invece siete alle prese come noi con problemi più comuni di neve e ghiaccio, qui la nostra guida sulle migliori catene da neve.

