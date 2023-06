Come risalire al proprietario dalla targa rapidamente pagando poco

Forse non tutti lo sanno, ma è possibile scoprire informazioni sul proprietario di un veicolo semplicemente conoscendo la sua targa. Vediamo insieme come funziona.

Come ottenere informazioni sull’auto a partire dalla targa

Ci sono due modi per ottenere informazioni sull’auto a partire dalla targa, se hai i dati di un veicolo italiano:

Recarsi di persona presso uno sportello dell’ACI (Automobile Club d’Italia) e richiedere una visura. Per questo servizio, dovrai pagare un costo di 6 euro.

Ottenere la visura direttamente dal sito web dell’ACI. Basta versare di 2,31 euro per il servizio telematico, oltre ai 6 euro previsti.

Un altro sito da tenere in considerazione è Sevim. Attraverso questo sito, inserendo il numero di targa dell’auto, è possibile ottenere una serie di informazioni dettagliate sul veicolo. Potrai conoscere la cilindrata, la classe Euro di appartenenza, il peso, il numero di posti e tutte le altre caratteristiche tecniche della vettura.

Sevim si rivela quindi un’importante risorsa per coloro che desiderano avere informazioni approfondite sulla propria vettura o su un veicolo di loro interesse. Grazie a questo servizio online, è possibile ottenere una panoramica completa sulle caratteristiche tecniche dell’auto, consentendo di conoscere dettagli importanti prima di prendere decisioni come l’acquisto di un veicolo usato o la valutazione delle spese legate alla proprietà di un’auto.

Come risalire al proprietario di un veicolo utilizzando la targa

Ma cosa succede se vuoi risalire al proprietario di un veicolo utilizzando la targa? Anche in questo caso è possibile, ma dovrai pagare per il servizio. Questa operazione può rivelarsi molto utile, se non essenziale, in situazioni come un incidente stradale, l’acquisto di un’auto usata o per verificare la presenza di eventuali pignoramenti o fermi amministrativi.

Anche per rintracciare il proprietario dell’auto, hai due opzioni a disposizione:

Recarsi di personna presso un ufficio provinciale dell’ACI e richiedere la visura al Pubblico Registro Automobilistico.

Fare la richiesta telematica dei dati dell’auto inserendo la targa sul sito web dell’ACI. In questo caso, otterrai una visura in formato PDF, ma dovrai pagare una somma di 8,83 euro utilizzando il sistema di pagamento online PagoPA.

I costi, in entrambi i casi, sono accessibili a tutti e aumentano solo se decidi di affidare l’operazione a terzi, come agenzie specializzate nel recupero di dati di questo tipo. Naturalmente, rivolgendoti a professionisti, dovrai pagare una somma aggiuntiva per il servizio di intermediazione.

Targa non italiana: cosa fare?

Se desideri rintracciare il proprietario di un veicolo con una targa straniera, la procedura è più complessa rispetto a quella dei veicoli immatricolati in Italia. È necessario contattare l’ente competente nel Paese di provenienza del veicolo, che sarebbe l’equivalente dell’ACI in Italia. Tuttavia, devi considerare che questa operazione potrebbe presentare diverse difficoltà.

Per semplificare il processo, esistono agenzie specializzate che offrono questo tipo di servizio in cambio di una somma considerevole di denaro. Tuttavia, è importante sottolineare che l’utilizzo di tali servizi potrebbe comportare violazioni della privacy dei titolari dei veicoli coinvolti. La richiesta può essere effettuata tramite il sito web dell’agenzia o telefonicamente, comunicando loro il numero di targa esatto del veicolo oggetto di ricerca. Successivamente, riceverai una visura contenente tutte le informazioni richieste.

—–

