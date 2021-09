Le caratteristiche della Renault Clio E-Tech Hybrid

La nuova generazione Renault Clio Hybrid è una versione che non cambia nulla dell’estetica della vettura francese. Vengono mantenuti gli interni radicalmente migliorati rispetto al passato e a una motorizzazione full hybrid con tecnologia inedita tra le auto ibride che, come abbiamo visto anche su Arkana, viene direttamente dal mondo della formula 1.

Il motore della Renault Clio Hybrid

Renault Clio Hybrid vede ben due motori elettrici in accompagnamento a quello termico da 1.6 litri, con un sistema a tre propulsioni che funziona sia in simbiosi che in parallelo. Ad alimentare i due motori una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, per una potenza totale di 140 CV. Il cambio è naturalmente automatico, anch’esso brevettato Renault e con sistema 4 marce + 2, silenzioso e fluido.

Il prezzo della Renault Clio Hybrid parte da 21.950 euro in allestimento Zen. Gli altri allestimenti:

Business da 23.550 euro

Intens da 23.800 euro;

RS Line da 25.100 euro;

Initiale Paris da 27.700 euro;

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Renault Clio Hybrid è una vettura della Losanga, e quindi da tradizione porta tecnologia e ricchezza di optional già sugli allestimenti d’ingresso. La Zen, per esempio, dispone già di:

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni elettrici

Sellerie in tessuto nere con impunture

Fari Full LED

Cerchio in acciaio da 16” con design Amicitia

Design cerchi Flexwheel da 16” Amicitia

Design cerchi Flexwheel da 16” Amicitia Volante in pelle TEP

Sistema multimediale EASY LINK 7”

Driver display 7”

Active Emergency Brake (frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti)

Lane Departure Warning (avviso superamento linea) con Lane Keep Assist

Kit Riparazione Pneumatici

Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)

Cruise control

Sedile conducente regolabile in altezza

Sedili posteriori ripiegabili 1/3 – 2/3

Climatizzatore manuale

Alzacristalli posteriori manuali

Alzacristalli anteriori elettrici e impulsionali

La Business aggiunge:

Cartografia Europa

Sistema multimediale EASY LINK 7” con navigazione

Sensori di parcheggio posteriori

Over Speed Prevention (allerta superamento velocità)

Ruotino di scorta

La Intens fa un ulteriore passo avanti:

Fari Full LED performance

Calandra cromata

Cerchi in lega da 16” Philia

MULTI-SENSE

Easy Access System II (ingresso keyless)

Accensione automatica fari e sensori pioggia

Retrovosori elettrici e riscaldati con sensore di temperatura ripiegabili automaticamente

Sedile passeggero regolabile in altezza

Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali

Climatizzatore automatico

Decisamente sportiva è la dotazione aggiuntiva della RS Line:

Design cerchi in lega da 17” diamantati Black Magny-Cours

Montanti laterali Shiny Black

Personaizzazioni interne RS Line

Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP R.S. LINE

Volante in pelle

Shark Antenna

Privacy Glass

Parking camera

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

La top di gamma Initiale Paris completa la dotazione, con:

Sellerie in pelle White INITIALE PARIS

Cerchi in lega da 17” Initiale Paris

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Personalizzazioni esterne Black

Sistema multimediale EASY LINK 9,3” con navigazione e Bose Sound System

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold

Performance LED+

Fendinebbia

Commutazione automatica anabbaglianti/abbaglianti

Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)

Volante riscaldato

Sedili anteriori riscaldabili

Retrovisore interno fotocromatico Frame Less (senza cornice)

—–

