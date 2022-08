Nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric diventa Hippie Caviar Motel

Hippie Caviar Motel arriva dopo che Renault aveva presentato lo scorso anno la showcar Hippie Caviar Hotel su base Trafic, in risposta alla crescente voglia di evadere e godersi la natura in un ambiente idillico con tutti i comfort e i servizi di un albergo 5 stelle. È proprio per rispondere a questa esigenza che, a luglio dell’anno scorso, è stato commercializzato Nuovo Renault Trafic SpaceNomad, prima versione allestita proposta direttamente a listino.

Renault presenta ora il secondo atto della propria strategia prodotto relativa ai veicoli per il tempo libero, con la nuova showcar Hippie Caviar Motel.

Questo furgone, allestito basandosi su Nuovo Kangoo L2 E-Tech Electric, secondo la casa della losanga è un vero e proprio rifugio itinerante, un camper flessibile e dinamico per gli amanti dell’avventura e gli sportivi in cerca di grandi spazi e sensazioni forti.

A Hippie Caviar Motel, progettata come campo base per spostarsi facilmente da un posto all’altro con i suoi 285 km di autonomia. Con la ricarica rapida servono 30 minuti per acquisire 170 km di autonomia.

Diversi scomparti ingegnosi permettono di riporre le attrezzature sportive all’interno o all’esterno del veicolo. Le barre presenti sul tetto consentono di trasportare gli sci, lasciando comunque abbastanza spazio all’immenso tetto panoramico per godersi i cieli stellati dopo aver trasformato i sedili a panchetta in un comodo letto singolo.

Questa showcar rientra perfettamente nella strategia di Renault tesa a ridurre le emissioni di carbonio per l’intero ciclo di vita del veicolo, grazie ai ripiani e al pianale in sughero, ai pneumatici riciclati e alla motorizzazione 100% elettrica.

