La più recente interpretazione del mito V7 è la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa, che rappresenta un forte richiamo a una sportività classica: colpiscono subito le linee morbide disegnate dal cupolino e dalla sella con look monoposto, entrambi rievocano l’affascinante atmosfera delle corse di un tempo.

Moto Guzzi V7 Stone Corsa: il video

La nuova V7 Stone Corsa si distingue per l’inedita livrea bicolore, anch’essa un omaggio all’epoca d’oro delle gare motociclistiche. La colorazione grigio metallizzato è movimentata da una grintosa banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, proseguendo poi nella parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali. In tinta con la carrozzeria è disponibile come accessorio la cover rigida per la porzione posteriore della sella, per rendere quest’ultima totalmente monoposto, in puro stile corsaiolo.

L’allestimento prevede inoltre gli specchi retrovisori “bar end”, che donano alla V7 Stone Corsa un profilo ancora più filante e dinamico, e il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. In linea con l’aspetto minimale, che è tratto distintivo di tutte le versioni di V7, la forcella anteriore è priva di soffietti, mentre una targhetta sul riser del manubrio ne identifica l’edizione speciale.

La nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa è già disponibile presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 9.999 euro f.c.

Moto Guzzi V7 Stone si presenta anche nella nuova colorazione Verde Camo, che dal mese di ottobre andrà ad affiancare le tinte Rosso Rovente, Grigio Alluminio, Giallo Metallico e Nero Ruvido.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.