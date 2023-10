Ricarica elettrica: Octopus Electroverse arriva in Italia con 36.000 colonnine

Octopus Energy, l’azienda premiata nel settore energetico, sta espandendo Octopus Electroverse, la piattaforma di ricarica pubblica per auto elettriche, dal Regno Unito in Italia, Francia e Spagna. Questa piattaforma, introdotta nel 2020 con il semplice concetto di “una card, una app,” ha ottenuto un bel successo tra gli automobilisti britannici.

La piattaforma di roaming ha infatti facilitato la ricarica fuori casa per i veicoli elettrici nel giro di pochi anni, servendo un conducente su quattro nel Regno Unito, superando qualsiasi altro servizio di ricarica pubblica nel Paese.

Da oggi, anche gli italiani hanno accesso a oltre mezzo milione di punti di ricarica distribuiti tra 580 operatori in 40 Paesi. In Italia, Octopus Electroverse offre accesso a 36.476 colonnine di ricarica provenienti da 60 diversi partner, coprendo complessivamente oltre il 90% del territorio nazionale.

Quanto costa la ricarica con Octopus Electroverse?

L’iscrizione a Octopus Electroverse è gratuita, così come la tessera, l’app e il servizio. Gli utenti possono accedere a praticamente tutte le colonnine di ricarica in Italia ed Europa, pagando solo il costo base richiesto dal gestore.

Come funziona Electroverse?

Potendo avere accesso decine di migliaia di colonnine, viene eliminata la necessità di portare con sé diverse carte dei vari operatori e di iscriversi a circuiti di gestione delle colonnine separati, installando diverse app sul proprio smartphone. In questo modo viene semplificata notevolmente l’esperienza di ricarica.

Octopus Electroverse offre anche funzionalità integrate per migliorare notevolmente l’esperienza di ricarica elettrica, tra cui una mappa interattiva globale che mostra i punti di ricarica e la loro disponibilità, un pianificatore di percorsi e il supporto in auto tramite Apple CarPlay, Android Auto e altro ancora. L’app Octopus Electroverse è disponibile per il download su dispositivi Apple e Android.

Con l’espansione in Italia e altri paesi europei, Electroverse punta a rendere la ricarica dei veicoli elettrici ancora più accessibile e comoda per gli automobilisti.

—–

