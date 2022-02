Elemment Palazzo è il camper più confortevole e brutto di sempre

Elemment Palazzo Luxury RV By Marchi è un camper che è insieme il più lussuoso e confortevole e il più brutto mai realizzato

Sicuramente, non un camper “normale”. Si chiama Elemment Palazzo Luxury RV, ed è prodotto da Marchi. Si contraddistingue per essere un van super lussuoso, con una cabina dotata di tutti i più grandi comfort. Ma anche per un’estetica, che nelle intenzioni voleva essere sicuramente personale e avveniristica, ma che nel risultato è decisamente riuscita male. Se avessimo fatto una lista dei camper più brutti al pari di quella delle auto, lui sarebbe senz’altro presente.

Estetica a parte, Elemment Palazzo è una vera e propria casa moderna e lussuosa, con design open space, con motore e quattro ruote.

Elemment Palazzo: non è squadrato

Non è squadrato, non è tondeggiante. Non ha proprio una forma ben definita. La parte anteriore, quella dove si trova il posto di guida e quello del passeggero anteriore ha uno stile tutto suo che si sviluppa su tre livelli sempre più arretrati man mano che si sale d’altezza. La parte inferiore è in realtà molto squadrata, con il cofano e la griglia del radiatore sporgenti e tendenti al centro, mentre il paraurti e gli ampi passaruota si sviluppano esternamente. Il parabrezza, invece, è tondo, con una scelta che sembra fatta a caso, mentre il portellone d’accesso, automatico, è letteralmente un trapezio isoscele.

La parte della “casa”, ovvero dove si trovano la cucina, i bagni e via dicendo, sembra essere ispirata sia al mondo degli yacht sia a quello dei camion che trasportano auto da corsa. Ci sono quattro oblò ovoidali, posti nella parte sporgente in quanto l’Elemment Palazzo si può allargare. Gli altri vetri sono tutti oscurati e seguono il profilo del veicolo, mentre il design invece sembra non seguire proprio alcuna logica.

È nell’interno che però questo camper prende la sua rivincita. Tutto è infatti votato al lusso e al comfort: il pavimento è in parquet con trama elaborata, le pareti sono riprese dai palazzi nobiliari, la cucina sembra quella di un appartamento. Ancora, il tavolo è estensibile, e circondato da un unico divanetto a ferro di cavallo dove gli occupanti possono stare comodi e larghi.

Cinque sono le configurazioni disponibili per questo mezzo, da quello pensato per gli affari alla versione per viaggi di lusso. Il top di gamma è il Superior, con Sky Lounge che trasforma il tetto in uno spazio dove ammirare viste panoramiche. La versione Superior poi dispone di finiture in fibra di carbonio e posizione di seduta centrale unica con cabina di pilotaggio ispirata agli elicotteri.

