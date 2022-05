Richard Hammond è stato bandito da Jeremy Clarkson

Richard Hammond ha di recente raccontato la sua vita in un castello da 2 milioni di sterline e di come sia stato bandito da Clarkson's Farm

Richard Hammond, il celebre co-conduttore di Top Gear e The Grand Tour, di recente si è raccontato parlando della sua vita privata in un castello da 2 milioni di sterline e, in generale, delle sue passioni. Tra le altre cose, ha ammesso di essere un grande fan del nuovo show di Jeremy Clarkson, Clarkson’s Farm, nonostante non sia stato molto contento quando l’amico e collega Jeremylo ha letteralmente “bandito” dal programma.

La vita (non troppo) da fiaba di Hammond

Uno dei volti più noti della TV inglese ma non solo, Richard Hammond è per 13 anni stato il co-conduttore di Top Gear su BBC Two, passando poi ad Amazon per condurre The Grand Tour dopo i disguidi tra Clarkson e la principale emittente britannica. Negli anni, Hammond è divenuto noto per essere “quello degli incidenti“, per via dei numerosi sinistri in cui è finito durante la sua carriera, due dei quali particolarmente gravi.

Oggi Hammond, 52enne, si è “calmato”, e anzi ha detto che la sua crisi di mezza età lo ha portato a vendere le supercar per guidare dei pick up, e vive con la moglie Mindy e le figlie Izzy e Willow (20 e 18 anni) a Ross-On-Wye, un vero e proprio castello da 2 milioni di sterline noto come Bollitree Castle costruito nel XVIII secolo per assomigliare a uno del XV secolo. Si è potuto permettere una dimora così umile grazie al lavoro per Top Gear, grazie al quale guadagnava circa 5 milioni e mezzo di sterline all’anno.

La struttura dispone di 6 camere da letto ed è realizzata su 8 ettari di terreno, e gode anche di una piscina. Hammond vive lì dal 2008, e ha convertito le vecchie stalle in un garage per le sue vetture, non senza polemiche. Seguendolo sui social è possibile vedere qualche frammento di come è fatto all’interno.

Il rapporto con Jeremy

Nonostante i successi, sembra che Jeremy Clarkson, amico e collega, abbia voluto escludere lui e James May dal programma in solitaria Clarkson’s Farm, dove lo show-man è alle prese con la sua fattoria. Clarkson ha di recente annunciato la seconda stagione: “Dopo il successo della prima serie, sono lieto di dire che ci sarà una seconda serie di Clarkson’s Farm. Tutta la squadra è tornata: Charlie, Lisa, Gerald e il feto in un trattore“, rispondendo a domande sulla presenza di Hammond o May con un secco “Nemmeno tra un milione di anni“.

Comunque, Hammond si è detto grande fan di questo programma. “Voglio dire, adoro lo show. La cosa fondamentale dello spettacolo, e puoi dirlo quando lo guardi, è che è una passione genuina. Non è per effetto e non è solo per la televisione. È davvero qualcosa con cui voleva fare i conti, ed è fantastico. Questo traspare. Non sarebbe così convincente e divertente come lo è se non fosse vero“.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!