Richard Hammond ha detto che la sua salute non migliorerà

Di recente Richard Hammond ha parlato della sua situazione sanitaria, dichiarando che il suo ginocchio è destinato a peggiorare

Recentemente, siamo venuti a conoscenza di particolari problemi alla salute di Richard Hammond, ma di recente si è espresso di nuovo a riguardo. In particolare, mentre discuteva del suo famoso incidente con una supercar elettrica che l’ha mandato in coma, ha ammesso che da quella volta il suo ginocchio ha avuto seri problemi, e che tali problemi sono destinati a rimanere per sempre.

La salute di Richard Hammond

Le dichiarazioni di Hammond rientrano nel più ampio discorso sulla sua situazione attuale legata al lavoro. Il trio di The Grand Tour, composto anche dai colleghi James May e Jeremy Clarkson, nonostante il COVID ha visto un altro anno di successo, suggellato anche dall’ultimo speciale di The Grand Tour. Tuttavia, ci sono stati dei problemi economici: la società televisiva da loro fondata dall’inizio della pandemia ha subito enormi perdite, e lo dimostra l’ultimo fatturato dichiarato: nel 2020 si è ridotto a 3,5 milioni di sterline, contro i 25 milioni del 2019, di cui loro non hanno ricevuto nessun dividendo.

Tornando ad Hammond, ha dichiarato che lo schianto con la supercar elettrica del 2017, vettura che poi si è ribaltata e ha preso fuoco, gli ha “fatto a pezzi il ginocchio”. Hammond ha poi detto che “di tanto in tanto fa un po’ male. Ho metallo e bulloni al suo interno”. Proprio per questo, la situazione non è destinata a migliorare: “Non andrà meglio e dovrà essere sostituito un giorno, ma lo rimando il più a lungo possibile perché quelli nuovi non durano molto a lungo. Corro e sono abbastanza attivo, quindi lo consumerei molto rapidamente. Cercherò di funzionare con il mio ginocchio acciaccato il più a lungo possibile. Inoltre, tecnicamente è una macchina, quindi probabilmente la schianterei“.

