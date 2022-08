L’indispensabile modalità Camp di Rivian rivoluziona la vita dei campeggiatori

Il CEO di Rivian ha pubblicato un video su Twitter in cui mostra con cosa può fare la modalità Camp. Scaringe in realtà non rivela tutte le novità in arrivo per i possessori di R1T e R1S nel prossimo aggiornamento over-the-air (OTA), ma conferma qualcosa di indispensabile per i campeggiatori.

Si tratta della funzione di livellamento automatico che può attivata dopo aver trovato il posto perfetto per il proprio campeggio. Attivandola, il pick-up o il SUV si equilibrerà da solo, indipendentemente da dove si decide di parcheggiare.

Qui da noi in Italia vanno per la maggiore ovviamente i camping attrezzati, ma c’è da tenere presente che il campeggio in auto è diventato molto popolare negli Stati Uniti negli ultimi due anni. Sempre più americani desiderano trascorrere del tempo all’aria aperta, stare in mezzo alla la natura e respirare aria fresca senza neanche dover far fatica a montare la tenda. Utilizzare il proprio veicolo per dormici la notte è tra l’altro un ottimo modo per risparmiare. Se avete una Rivian, usare il pick up e dormire comodamente diventa davvero un gioco da ragazzi.

Ma c’è di più, perchè con la modalità Camp, i proprietari di R1T e R1S potranno fare molto di più che assicurarsi che il loro veicolo sia in piano. Secondo RJ Scaringe, questa nuova funzione consentirà agli utenti di modificare i livelli di rumore (le ventole che raffreddano la batteria e aiutano l’aria condizionata possono essere piuttosto rumorose), di regolare i fari, di spegnere tutti i display e di gestire il consumo energetico. Quest’ultimo permette anche all’EV di entrare in una modalità di riposo più profonda, che potrebbe risolvere il problema del “phantom drain”.

All’interno della modalità Camp, c’è anche una funzione di cortesia, ma Scaringe non ha spiegato cosa farà di preciso. Per ora, l’unica cosa certa è che il prossimo aggiornamento OTA sarà completo.

Qui sotto ecco la funzione di livellamento automatico in azione:

Had help beta testing Camp Mode. Can’t wait for you to try it! Rolling out very soon in next OTA update… pic.twitter.com/JNoOAjWupr — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 27, 2022

