Rivian R2 arriverà nel 2024 al prezzo di 40.000 dollari

Rivian ha recentemente svelato il SUV 7 posti R1S dopo il successo del pick-up R1T, che è entrato in produzione alla fine del 2021. Il prossimo passo della casa costruttrice di auto elettriche consiste nell’introdurre una nuova serie di modelli chiamati R2, che sarà caratterizzata da un prezzo più accessibile e includerà varianti SUV e pick-up. Sebbene l’R2 non sarà immediatamente disponibile per la produzione, il direttore finanziario di Rivian ha fornito maggiori dettagli sul prezzo e sulla data di avvio della produzione durante una conferenza della Deutsche Bank tenutasi la scorsa settimana.

Secondo quanto riferito da CarBuzz, Claire McDonough, CFO di Rivian, ha annunciato che la serie R2 sarà presentata nel corso dell’anno prossimo e la produzione inizierà nel 2026. Inoltre, ha confermato che Rivian prevede di offrire l’R2 ad un prezzo di partenza attorno ai 40.000 dollari (circa 36.5oo euro). Le versioni più accessoriate dell’R2 avranno un prezzo massimo di circa 60.000 dollari (circa 55.000 euro). Questo permette di mantenere un margine significativo per il marchio. L’R1 ha un prezzo medio di vendita di 73.000 dollari (circa 66.500 euro), e l’R2 si posizionerà leggermente al di sotto di questa cifra.

C’è da dire che come dice Jalopnik l’R2 potrebbe non avere le stesse prestazioni e capacità offerte dall’R1, comprensibile considerando il prezzo più accessibile. Secondo McDonough, l’R2 manterrà comunque un’estetica avventurosa, ma al tempo stesso si concentrerà sugli investimenti nelle capacità che permettono di mantenere un prezzo minore e quindi di raggiungere un mercato più ampio di potenziali acquirenti di veicoli.

Rivian ha affrontato diverse sfide negli ultimi anni, ritardando sia le consegne dell’R1T che dell’R1S. Uno dei principali cambiamenti riguarda la relazione con i fornitori. McDonough ha sottolineato come il lavoro svolto negli ultimi due anni per ridurre i costi dei materiali rappresenti una posizione di partenza diversa rispetto al passato, rispetto al periodo tra il 2018 e il 2019. Ciò consente a Rivian di negoziare su una base diversa per la piattaforma R2, tenendo conto delle dimensioni e delle opportunità di scala che questa piattaforma offrirà in futuro.

