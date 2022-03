Rubano 3.750 litri di gasolio con un monovolume, un colpo alla Arsenio Lupin

Un colpo da veri professionisti del crimine ha visto un gruppo di ladri rubare ben 3.750 litri di gasolio da un benzinaio in Texas. Un furto alla Arsenio Lupin, visto che nessuno si è accorto di nulla, almeno fino a quando la famiglia che gestisce la pompa di benzina si è accorta che non tornavano i conti.

Così alla Fuqua Express di Houston si sono messi a setacciare il filmato di sorveglianza. Ed ecco allora spuntare un monovolume, a quanto pare un Chrysler Town & Country, comportarsi in modo sospetto. Stando ai filmati questo monovolume avrebbe parcheggiato sopra ai tombini di accesso dei serbatoi per 15-20 minuti per poi andare via.

I ladri avrebbero quindi rubato il gasolio attraverso una botola sul fondo della Chrysler, usando una pompa per aspirarlo all’interno del veicolo. C’è da dire che questi tombini sono bloccati da una serratura, quindi non è chiaro come i ladri siano riusciti ad aprirli.

Con questo stratagemma la banda avrebbe rubato circa 3.750 litri di gasolio, ovvero 1.000 galloni, in tre giorni, per un valore di 5.000 dollari. Al quarto tentativo uno dei gestori ha notato il monovolume e lo ha inseguito a piedi, ovviamente senza successo.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Nei giorni precedenti un altro benzinaio ha denunciato il furto di 6.500 litri di gasolio per un valore di 8.000 dollari. Secondo la polizia, per quest’ultimo colpo sono stati usati più mezzi, ma al momento non risultano ci siano sospettati o indagati.

