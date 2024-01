Zero Motorcycles SR e DSR MY 2024, moto elettriche per patente A2

Zero Motorcycles SR MY24 e DSR MY24, le moto elettriche depotenziate per patente A2 che dopo due anni si possono potenziare per patente A.

Zero Motorcycles, al vertice tra i produttori di moto elettriche, introduce una novità interessante riguardante i modelli SR MY24 e DSR MY24 appartenenti alla gamma elettrica zero 2024.

In pratica, i modelli in questione, inizialmente immatricolati per la patente A2, con una potenza a libretto limitata a 35kW, potranno essere “potenziati” dopo i consueti primi due anni di guida. Tuttavia, se dopo i primi due anni, come consentito dalle recenti normative sulle patenti, i conducenti con patente A2 dovessero passare alla patente A “libera” sostenendo una prova pratica, non sarebbero vincolati a continuare a guidare una moto meno potente (rispetto alle caratteristiche consentite dalla patente A) o a pensare di doverla sostituire con un modello più prestante.

Infatti, grazie a una sofisticata gestione elettronica del motore, le Zero SR MY24 e DSR MY24 possono essere agevolmente potenziate oltre il limite dei 35kW. Ciò consente ai proprietari di effettuare la transizione dalle prestazioni consentite con la patente A2 a quelle permesse con la patente A senza la necessità di cambiare moto: le moto Zero Motorcycles si evolvono insieme all’esperienza di guida dei loro proprietari.

Zero DSR MY24: moto elettrica per i neopatentati e oltre

La nuova Zero Motorcycles DSR MY24 è sviluppata sulla rinomata piattaforma della DSR/X, la moto di punta nel segmento dual sport. Questo modello offre caratteristiche di coppia uniche con un valore costante di 170 Nm, garantendo un’esperienza di guida potente ed emozionante, sia su strada che fuoristrada. Tuttavia per i possessori di patente A, grazie a un aggiornamento software, raggiunge una coppia di 195 Nm.

Con un’autonomia nel ciclo urbano di 249 km e una velocità massima di 150 km/h, la DSR MY24 si distingue per le sue prestazioni avanzate e la versatilità. La DSR MY24 è proposta nel colore Silver ad un prezzo a partire da € 19.890.

Zero SR MY24: flessibilità e personalizzazione

Anche naked elettrica parte della gamma Street di Zero Motorcycles SR MY24, è disponibile di serie nella configurazione per chi ha conseguito la patente A2. Tuttavia, offre la possibilità di un upgrade in vista del passaggio alla patente A. Rimane così la moto elettrica più flessibile e personalizzabile sul mercato, con la capacità di effettuare un upgrade sia della batteria, sia della potenza.

L’autonomia della Zero SR MY24 nel ciclo urbano è di 253 km, con una coppia massima di 140 Nm e una velocità massima di 150 km/h. Inoltre, la moto è coperta da una garanzia di 5 anni sia per il pacco batteria sia per le parti. Il prezzo della SR MY24 proposta nei colori Black Effect e Ruby parte da € 18.865.

Copyright Image: Sinergon LTD