Caofen F80, nuova moto elettrica all-terrain in anteprima ad EICMA

Un moto davvero eclettica, capace di appassionare giovani e adulti.

La nuova moto elettrica All Terrain Caofen F80 è pronta a catturare l’attenzione del pubblico del Salone del Ciclo e Motociclo di Milano. Tuttavia il marchio Caofen debutta in Europa, proprio in occasione di EICMA, con il modello F80, pensato per gli amanti dell’off-road e anche quelli più avvezzi alla Urban Mobility.

Si tratta di una moto elettrica destinata quindi ai più giovani ma è adatta anche agli adulti. L’aspetto della F80 non è male e le prestazioni sono interessanti. Infatti, maneggevolezza, stabilità e sicurezza sono tre importanti caratteristiche espresse da questa moto super moderna.

Il telaio è monoblocco senza saldature che garantisce così una rigidità del 30% superiore al normale, che le consente una guida ancora più stabile e divertente.

F80 raggiuge una velocità massima di 85 km/h grazie ad una potenza massima del motore elettrico di 8 kW. Tuttavia la percorrenza media garantita dalla batteria è di 150 km.

Caofen F80 ad EICMA

La nuova F80 di Caofen sarà esposta in anteprima europea alla Fiera di Milano presso il PADIGLIONE 24 – STAND C81. Qui tutte le informazioni su come arrivare ad Eicma ed i parcheggi disponibili.

