Sabelt e Raven Cars: GTR, la supercar virtuale e… adrenalinica

Sabelt e Raven Cars: l’azienda collabora con la start-up italiana di automobili di lusso digitali create per il metaverso nella realizzazione di una supersport car adrenalinica che nell’abitacolo fonde ricerca tecnologica e design senza compromessi. Si tratta della Raven GTR, una versione roadster della “sorella maggiore”, la Raven GT, presentata un anno fa.

Sabelt e Raven Cars: GTR, le caratteristiche

Il progetto, unico nel suo genere, apre le porte a una rivoluzione nell’automotive: l’entrata degli OEM nel metaverso. Dalla collaborazione fra i due marchi, infatti, verrà creato un NFT in edizione limitata: come per tutte le altre vetture prodotte da Raven Cars, anche la Raven GTR includerà nell’NFT il modello 3D del veicolo, per permettere ai suoi possessori di darle una vita digitale sul web o nelle piattaforme virtuali del Metaverso, il tutto mantenendone certificata l’unicità e le specifiche tecniche.

La Raven GTR arricchisce il DNA dell’automobile creata un anno fa dal team Raven, composto da affermati car designer italiani, con un contenuto speciale frutto della stessa ricerca tecnologica che ha portato Sabelt a collaborare con i più importanti brand automotive e motorsport del mondo: il sedile della Raven GTR, sviluppato come primo equipaggiamento, è stato progettato dagli ingegneri torinesi seguendo tutte le procedure standard per l’omologazione, ma con una spinta tecnologica verso il top delle prestazioni senza compromessi.

La collaborazione “phygital” tra i due marchi, unica nel suo genere, attraverso la tecnologia NFT (Non Fungible Token) certificherà virtualmente il progetto Sabelt del sedile OEM “Best Weight” presente nella vettura: si tratta di un concept-seat sviluppato per raggiungere il minimo peso possibile (inferiore ai 10 kg) pur mantenendo gli standard di sicurezza previsti dalle normative e richiesti dai principali costruttori OEM.

Lo schienale è costituito da una struttura tubolare in carbonio a vista che permette di avere un sedile “estremo”, tramite l’installazione di alcuni pad oppure un sedile più “comfort” con un’imbottitura unica di forma personalizzata. La seduta, invece, è costituita da una scocca strutturale, anch’essa in carbonio, e da una schiuma di densità a scelta.

Lo studio di questo concept, come di tutti i prodotti Sabelt, è il risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo, che consente di raggiungere i massimi livelli di performance e sicurezza. Con questo nuovo progetto, inoltre, una delle ultime innovazioni di Sabelt sarà disponibile anche nel metaverso: la realizzazione del corrispettivo NFT, disponibile insieme al modello 3D, permetterà al sedile e alla vettura di prendere vita nelle più svariate piattaforme virtuali che oggi spopolano nel Web3, nei software di simulazione, nei videogames, ma anche in produzioni cinematografiche e CGI (Computer Generated Imagery).

