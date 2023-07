Il “fu” Salone di Ginevra si terrà a Doha ma non hanno la decenza di cambiargli nome

Se c’è una cosa che lega un evento ad una località è il nome, e ormai quello del Salone di Ginevra non vale più nulla. Dopo la debacle dell’anno della pandemia, e le successive figuracce delle edizioni successive promesse e mai arrivate, ecco l’idea geniale. Fare il Salone di Ginevra a Doha.

Si, per la serie non c’è fine al peggio, ecco il roboante comunicato che annuncia il mesto trasferimento degli svizzeri in terra qatariota. E così gli organizzatori del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (GIMS), ormai noto anche come Salone del Qatar, hanno annunciato che l’evento automobilistico si terrà dal 5 al 14 ottobre. Quindi quest’anno, il GIMS non si svolgerà in Svizzera ma a Doha, la capitale del Qatar.

Al fu Salone di Ginevra verranno presentati 10 nuovi modelli e saranno presenti 30 marchi automobilistici. Ovviamente, com’è da prassi degli ultimi anni, non si sa molto sui costruttori partecipanti, ed ulteriori informazioni saranno condivise sui canali social media del GIMS nelle prossime settimane e mesi. E non è detto che salti tutto per l’ennesima volta, ovviamente.

Il Salone di Ginevra è al capolinea: organizzatori senza dignità

Ora, da una parte ci sono i qatarioti che hanno tutto il vantaggio di portarsi a casa un nome noto per organizzare il proprio Salone dell’Auto. Dall’altra c’è un gruppo che non sa più cosa fare per rimanere in piedi, anche “vendere” il proprio nome e trasferirsi altrove.

Cosa che viene fatta nello sport americano, dove le squadre cambiano città a seconda della convenienza, ma che difficilmente viene messa in atto in altri ambiti. Per dare l’idea, il Festival del Cinema di Venezia ha ragion d’essere perchè è a Venezia. Così come l’Oktoberfest è a Monaco di Baviera, la corsa dei tori è a Pamplona, il Palio è a Siena ed il Calcio Storico Fiorentino si gioca a Firenze, com’è ovvio. E questi sono solo i primi esempi che sono venuti in mente, sicuramente ne troverete altri.

Invece, per aggiungere il ridicolo alla farsa, ci raccontano che il Salone di Ginevra è vivo, ma è in Qatar. Voi ci credete? Sarà pure un bellissimo auto show quello del Salone del Qatar, ma sicuramente non sarà quello di Ginevra, che aveva senso di esistere perchè in terra neutrale, e che vedeva le case cercare di accaparrarsi in prima fila. Cambiare nome e cambiare vita, sarebbe stata una scelta onorevole per il Salone di Ginevra, ma qui di dignità evidentemente ne è rimasta ben poca.

—–

