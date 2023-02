Ci sarà una luce in più bianca nei semafori per le auto a guida autonoma

Se da un centinaio di anni conosciamo i colori delle luci del semaforo con i tradizionali verde, arancione e rosso, preparatevi perchè con l’arrivo delle auto a guida autonoma potrebbe arrivare anche il bianco. Gli scienziati suggeriscono infatti che una luce bianca in più nei semafori potrebbe dare una bella mano nella gestione del traffico.

Secondo il Prof. Ali Hajbabaie e i suoi colleghi della North Carolina State University, i colori delle luci dei semafori potrebbero cambiare quando i veicoli autonomi saranno diventati di uso comune. Non subito quindi, ma è giusto anticipare i tempi andando a verificare cosa accadrà, magari tra qualche decennio.

Perché la luce bianca?

Immaginiamo uno scenario altamente tecnologico, in una zona particolarmente trafficata. L’idea è che quando gruppi di veicoli a guida autonoma si avvicinano a un incrocio, possano comunicare tra loro e con il computer che gestisce i semafori dell’incrocio.

Per attraversare l’incrocio nel modo più rapido ed efficiente possibile, tutti i veicoli a guida autonoma coordineranno i loro movimenti. Per dirla in termini semplici, alcune auto che vanno in una direzione aspetteranno, mentre altre che vanno nell’altra direzione passeranno. E fin qui tutto chiaro.

Attenzione però, perchè potrebbero esserci un numero maggiore di auto autonome rispetto a quelle con guida manuale, e viceversa. Nel primo caso, i semafori all’incrocio saranno di colore bianco. Si, perchè solo in questo modo i conducenti di auto non autonome sapranno che il diritto di precedenza è dettato dal traffico delle auto a guida autonoma e che tutto ciò che devono fare è semplicemente seguire l’auto che li precede: se si ferma, si fermano anche loro e se attraversa l’incrocio, lo fanno anche loro.

Allo stesso incrocio, quando la stragrande maggioranza delle auto in avvicinamento non sono autonome, i semafori torneranno alla loro routine standard di verde, arancione e rosso: la luce bianca semplicemente non si accenderà.

Il semaforo bianco funziona?

Secondo lo studio pubblicato su ieee.org, le simulazioni al computer basate sul flusso del traffico reale, dimostrano il sistema può funzionare davvero. In alcuni casi, ad esempio, la fase bianca riduce il traffico di oltre il 90% in quando riesce a fluidificare i movimenti dei veicoli. Un fenomeno che viene evidenziato nelle simulazioni anche in scenari in cui solo il 10% delle auto presenti a un incrocio era autonomo, con il semaforo bianco che ha ridotto il traffico del 3%.

Si tratta ovviamente di simulazioni, che probabilmente non tengono conto dell’abitudinarietà delle persone. L’unico dubbio ci viene infatti sul comportamento degli automobilisti, con un colore in più al semaforo. Saranno in grado di padroneggiare la situazione? Considerando quanto accade ad esempio con il fenomeno del contromano, qualche perplessità rimane.

