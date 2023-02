Le sigle dei telefilm: Starsky e Hutch e la Ford Grand Torino

Starsky e Hutch è una serie televisiva degli anni settanta, in Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rai Due a partire dal 15 Marzo 1979.

La serie si compone di quattro stagioni, per un totale di 92 episodi della durata di 48 minuti e di un pilot di 90 minuti. I protagonisti sono due poliziotti in servizio in una città californiana uniti da una grande amicizia: David Starsky (Paul Michael Glaser) e Ken “Hutch” Hutchinson (David Soul).

Mitica la Ford Gran Torino, alla quale abbiamo dedicato un lunghissimo post con tutto quello che c’è da sapere. Ed è proprio la Gran Torino ad essere protagonista della sigla di questo mitico telefilm:

Attenzione, perchè la musica che tutti conosciamo è stata introdotta nella seconda stagione. Il tema musicale si intitola “Gotcha”, ed è stato scritto da Tom Scott.

E’ stato in seguito oggetto di cover da parte diversi musicisti, tra cui il James Taylor Quartet e The Ventures. Curiosità: Gotcha appare anche sulla schermata del titolo del gioco Treasure Master per NES, eseguito da Tim Follin, come possiamo sentire nel video qui sopra.

Una delle sigle più funky, che sicuramente è entrata nella storia della serie televisive. Vi invitiamo a seguirci alla scoperta del mondo delle sigle, se avete qualche suggerimento per la prossima puntata della nostra rubrica, segnalatecelo nei commenti.

