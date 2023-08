Maggiore appeal in stile Sport Utility per il city SUV Skoda Kamiq 2024: i nuovi paraurti e gli inserti anteriori e posteriori conferiscono un aspetto più robusto, mentre la calandra più grande e più verticale completa l’aspetto potente della vettura. I fari di nuova forma completano il rinnovato look. Kamiq dispone, su richiesta, della tecnologia Top Led Matrix con i caratteristici moduli Led esagonali. Inoltre è possibile scegliere tra nuovi cerchi in lega e nove colori di carrozzeria.

La calandra è più grande e più verticale. Le doppie lamelle caratteristiche dei suv Skoda sono ora più evidenti e formano una forma a U nella parte inferiore. Sotto la calandra, una sezione verniciata della nuova grembiulatura anteriore e un’ampia presa d’aria con una maglia tridimensionale sottolineano la larghezza del veicolo. Ampie prese d’aria incorporano i fendinebbia a Led, di serie a partire dall’allestimento Selection.

I caratteristici fari sdoppiati di Kamiq hanno ora nuove proporzioni. La luce superiore è più sottile e utilizza quattro pietre cristalline dal disegno netto per fornire le luci diurne. L’offerta per Kamiq comprende i cerchi in lega Kajam da 17 pollici in colore argento con inserti aerodinamici neri, i cerchi Fornax da 18 pollici in colore argento e i cerchi in lega Ursa da 18 pollici in colore argento con inserti aerodinamici neri.

Kamiq è disponibile in due tinte pastello e sette vernici metallizzate tra cui l’accattivante tonalità Arancio Sunset metallizzato. Un’altra opzione offerta per Kamiq è la finitura Colour Concept, con tetto, montante A e specchietti retrovisori esterni in nero a contrasto.

Skoda Kamiq 2024: la variante Monte Carlo

Nella variante sportiva Monte Carlo, la cornice della calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le minigonne laterali, le barre sul tetto e le scritte sono in nero lucido. Il diffusore posteriore è completamente nero. I passaruota anteriori sono caratterizzati da stemmi Monte Carlo. L’equipaggiamento di serie comprende i fari Top Led Matrix, i fendinebbia a Led con funzione di cornering light, il tetto panoramico e la colorazione nera dei finestrini laterali posteriori e del lunotto (Sunset).

Kamiq Monte Carlo è dotato di serie di cerchi Kajam da 17 pollici, con finitura nera spazzolata e inserti aerodinamici neri. In alternativa, sono disponibili i cerchi Ursa da 18 pollici rifiniti in nero spazzolato, senza inserti aerodinamici.

Skoda Kamiq 2024: interni e allestimenti

Sono disponibili sei varianti di interni nei tre nuovi livelli di allestimento Essence, Selection e la versione sportiva Monte Carlo. Si presentano sotto forma di Design Selction ispirate agli ambienti di vita moderni, con colori e materiali perfettamente coordinati. I rivestimenti ridisegnati per i sedili e i pannelli delle portiere utilizzano anche tessuti riciclati e materiali naturali come la canapa e il kenaf.

La Design Selection “Studio” della versione Essence è dotata di rivestimenti in tessuto nero. Il livello di allestimento Selection offre una scelta di quattro diverse Design Selection. Nella Design Selection “Loft”, per esempio, il tessuto grigio è utilizzato per i sedili e per un cuscinetto decorativo sulla plancia, mentre la Design Selection “Lodge” è dotata di microfibra Suedia, sempre in grigio. La Lodge è inoltre dotata di Hot-stamping color rame e di illuminazione ambientale a Led in grado di passare dal bianco al rosso. Il volante multifunzione, il pomello del cambio e la leva del freno a mano sono rivestiti in pelle.

La selezione di design “Suite”, orientata al comfort, è dotata di sedili rivestiti in pelle, riscaldabili e regolabili elettricamente di serie. L’Hot-stamping ha un aspetto cromato. La selezione di design “Dynamic” si concentra maggiormente sulla sportività. I sedili sportivi con appoggiatesta integrati sono parzialmente rivestiti in tessuto Suedia nero, utilizzato anche per la plancia, come nella Design Selection “Suite”. Anche il rivestimento del tetto è nero, mentre i dettagli rossi nelle finiture aggiungono un tocco visivo. I pedali hanno finitura in alluminio.

La versione sportiva Monte Carlo offre ancora più risalto visivo con la Design Selection denominata anch’essa Monte Carlo. In questo caso, i sedili sportivi sono rivestiti in pelle sintetica Tecnofibra 3D Carbon, così come i pannelli decorativi sulla plancia e sui pannelli delle portiere. Il volante sportivo multifunzione in pelle presenta cuciture nere e reca il badge Monte Carlo. Anche l’illuminazione d’ambiente a Led regolabile è di serie per la variante Monte Carlo.

Skoda Kamiq 2024: equipaggiamento e opzioni

L’offerta ristrutturata per Kamiq offre un’ampia offerta di equipaggiamenti opzionali combinati in diversi pacchetti. Il sistema Climatronic è dotato di un nuovo pannello di controllo più intuitivo, può essere ordinato come parte del pacchetto Technology. Il pacchetto Assisted Drive comprende l’Adaptive Cruise Control (ACC), l’Adaptive Lane Assistant e l’Hands-on Detection, mentre l’Assisted Drive plus offre anche il Side Assistant.

Il pacchetto Winter include funzioni di riscaldamento per il volante e il parabrezza, mentre i pacchetti Convenience includono la retrocamera, l’accesso senza chiave Kessy e il portellone elettrico con comando Virtual Pedal. Gli optional singoli includono il sistema di allarme, il gancio di traino, i sedili posteriori riscaldati, la regolazione elettrica dei sedili e un sistema audio di qualità superiore.

L’aggiornamento di Kamiq comprende un miglioramento dei sistemi di infotainment e delle funzioni di connettività, è dotata di serie di un Digital Display da otto pollici, mentre il Virtual Cockpit personalizzabile da 10,25 pollici è disponibile come optional. Il display touchscreen centrale ha una diagonale minima di 8,25 pollici.

Il pacchetto di navigazione comprende il display Navigation da 9,2 pollici e la possibilità di controllare il sistema tramite l’assistente vocale digitale. Il pacchetto comprende anche Wireless SmartLink, web radio e quattro altoparlanti aggiuntivi. Le mappe di navigazione vengono aggiornate via etere.

Gli allestimenti Essence possono essere dotati di un pacchetto tecnologico che li dota di quattro porte USB C che consentono la ricarica rapida di dispositivi mobili o laptop fino a 45 watt. Le varianti Selection aggiungono una funzione antiabbagliamento automatica per gli specchietti retrovisori interni. Il pacchetto Technology Plus offre anche un’ulteriore porta USB-C sullo specchietto retrovisore interno – ideale per collegare una dashcam – e il Phone Box per la ricarica induttiva degli smartphone compatibili. Gli amanti della musica possono scegliere lo Škoda Sound System opzionale, completo di subwoofer nel vano della ruota di scorta.

