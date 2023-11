Skoda Superb 2024 stabilisce nuovi standard in termini di design, abitabilità, comfort e sicurezza. Tre moderni motori a benzina TSI, di cui uno con tecnologia mild-hybrid, due TDI e un nuovo propulsore ibrido plug-in con un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP, erogano potenze comprese tra 110 kW (150 CV) e 195 kW (265 CV).

Il motore diesel e il motore a benzina più potenti sono dotati di serie di trazione integrale. Tutti i propulsori della nuova Superb sono abbinati al cambio automatico DSG.

Skoda Superb 2024: design

La Superb si caratterizza da un design scultoreo e ancora più raffinato e da gruppi ottici Matrix Led di seconda generazione. Superb si riconosce poi per la caladra ottagonale, il rinnovato logo sul cofano e dalle modanature anteriori in Unique Dark Chrome. I moderati aumenti di lunghezza e altezza hanno ulteriormente migliorato lo spazio interno. La capacità totale del bagagliaio della versione Wagon con i sedili posteriori abbattuti è di ben 1.920 litri.

Oltre a un parabrezza più inclinato, la linea del tetto è stata rastremata e lo spoiler sul tetto è stato ottimizzato, completato dalle alette laterali sulla Wagon. Gli specchietti retrovisori esterni sono stati ridisegnati, i montanti anteriori hanno i deflettori antipioggia e il paraurti anteriore è dotato di air curtain.

I gruppi ottici posteriori sono significativamente più sottili rispetto al modello precedente e sono disponibili anch’essi in due livelli. La versione opzionale, di serie per la L&K, aggiunge indicatori di direzione dinamici e una funzione animata Coming/Leaving Home. Il segmento superiore del gruppo ottico posteriore a forma di C si estende nel portellone posteriore e l’intera area superiore dei gruppi ottici posteriori, composta da nuovi elementi cristallini, è illuminata.

Superb è disponibile in sei colori metallizzati e due tinte unite. Sei di questi colori sono nuovi: la tinta unita Purity White e le finiture metallizzate Pebble Silver, Ebony Black, Cobalt Blue, Carmine Red e Ice Tea Yellow. Tutte le varianti Superb sono dotate di serie di cerchi in lega, che vanno dai 16 pollici ai 19 pollici.

Skoda Superb 2024: interni

Superb presenta un nuovo concetto di interni con una consolle centrale che ha un nuovo look ordinato e ora offre ancora più spazio di stivaggio, poiché la leva del cambio è stata spostata sul piantone dello sterzo. Debuttano inoltre i nuovi sedili Ergo con dieci cuscini massaggianti a comando pneumatico.

La nuova struttura dell’offerta ruota intorno a sette Design Selection. I nuovi Skoda Smart Dial combinano funzioni tattili e digitali e consentono un accesso rapido e semplice a molte funzioni del veicolo. L’ammiraglia della gamma a combustione interna è ora dotata di un display di infotainment indipendente che misura fino a 13 pollici e, per la prima volta, il sistema head-up display è proposto come optional, completando il Virtual Cockpit da 10 pollici. Grazie a tutti i tessuti realizzati con materiali riciclati al 100%, Skoda pone particolare enfasi sulla sostenibilità.

Il display centrale multitouch da 10 pollici fa parte del sistema di infotainment di serie e dispone di ricezione radio DAB+ e controllo gestuale e vocale. La funzione di navigazione, inclusa la radio online e lo schermo da 13 pollici, sono disponibili come pacchetto opzionale.

Superb è inoltre dotata di un nuovo Phone Box che consente una ricarica rapida induttiva a 15 watt per uno smartphone ed è in grado di raffreddare il dispositivo durante il processo. A partire dall’allestimento Selection, il veicolo è dotato di serie di quattro porte USB-C da 45 watt, due anteriori e due posteriori. È inclusa anche una porta USB-C aggiuntiva da 15 watt sul retro dello specchietto retrovisore interno. Le porte da 45 watt possono essere utilizzate per alimentare i laptop, oltre a caricare smartphone e tablet. Otto altoparlanti nei pannelli delle portiere e un altoparlante centrale nella plancia sono di serie a partire dal livello di allestimento Essence. Come optional è disponibile il Canton Sound System con 14 altoparlanti, di cui 2 surround.

La connessione Internet permanente di Superb consente aggiornamenti “over the air” del sistema di infotainment, pianificazione del percorso online e numerosi servizi online mobili di Škoda Connect.

Skoda Superb 2024: sei varianti di motore

Skoda offre sei propulsori versatili, moderni e altamente efficienti per la nuova Superb, con potenze che vanno da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV). Tra questi, un motore a benzina 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid e la trazione ibrida plug-in di ultima generazione. Quest’ultima eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e consente un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP, grazie a una batteria ad alto voltaggio con più capacità.

Completano la gamma due motori benzina 2.0 TSI e due diesel 2.0 TDI, con trazione integrale di serie per le versioni più potenti. Tutte le varianti Superb sono dotate di cambio DSG. La nuova generazione opzionale del DCC Plus offre risposte più rapide e una gamma più ampia di regolazioni delle sospensioni più ampia, dal comfort alla spiccata dinamicità.

La nuova generazione di propulsione ibrida plug-in, basata sul 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) è disponibile esclusivamente per Superb Wagon e offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV). La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 rapporti. Con una capacità lorda di 25,7 kWh, la nuova batteria ad alto voltaggio ha una capacità circa doppia rispetto al modello precedente e consente un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP.

Con una velocità di ricarica massima di 11 kW presso le wallbox domestiche e i punti di ricarica in corrente alternata, la batteria può essere ricaricata da zero al 100% in 2:30 ore. La ricarica presso le stazioni di ricarica rapida in corrente continua è ancora più veloce. Grazie a una velocità di ricarica massima di 50 kW, bastano 25 minuti per caricare la batteria dal 10% all’80%.

Il nuovo motore di accesso alla gamma Superb è un 4 cilindri a benzina 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) con tecnologia mild-hybrid. Si tratta del primo utilizzo di un moto-generatore a cinghia da 48 volt e di una batteria agli ioni di litio da 48 volt nella storia di Skoda Superb. L’energia recuperata durante la frenata può supportare il motore a combustione con un aumento di potenza elettrica o consentire alla Superb di procedere per inerzia con il motore completamente spento.

La quarta generazione di Superb è disponibile con altri due motori a benzina e due diesel. Al pari del 1.5 TSI, sono tutti abbinati a un cambio DSG a 7 marce. Le due unità 2.0 TSI erogano 150 kW (204 CV) e, nel modello top di gamma, 195 kW (265 CV). I due diesel 2.0 TDI producono 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). I TSI e TDI più potenti sono dotati di trazione integrale di serie. Tutti i motori soddisfano la norma sulle emissioni Euro 6d.

Sul fronte della sicurezza, la quarta generazione di Superb offrirà sistemi di assistenza intelligenti migliorati e altri inediti, come il Turn Assistant e l’Emergency Steering Assistant. Altri sistemi già disponibili nel modello precedente, come il Travel Assistant, il Side Assistant e il Front Assistant, sono stati notevolmente migliorati. In caso di incidente, il Crew Protect Assistant e fino a dieci airbag garantiscono la sicurezza degli occupanti.

Skoda Superb 2024: il top di gamma L&K

L&K è ancora una volta la sigla che identifica la versione top di gamma. I dettagli esterni rifiniti in Unique Dark Chrome e la speciale L&K Suite Design Selection in pelle/similpelle nera o color cognac conferiscono un tocco speciale. La dotazione standard include fari a Led Matrix, DCC Plus e sterzo progressivo. I sedili Ergo offrono riscaldamento, ventilazione e una funzione di massaggio con dieci cuscini d’aria per il massimo comfort. Il sistema audio Canton con 14 altoparlanti garantisce un’acustica eccellente.

Questo livello di allestimento può essere combinato con uno qualsiasi dei propulsori disponibili e presenta numerosi dettagli esterni rifiniti in Unique Dark Chrome. Questi includono la cornice della calandra, il rivestimento del paraurti anteriore e del diffusore posteriore e la scritta Skoda sul portellone. Le barre portatutto della Wagon hanno un’esclusiva finitura anodizzata argento. I cerchi in lega da 18 pollici Belatrix antracite lucido e i badge L&K sui passaruota anteriori sono di serie.

