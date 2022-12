Skoda Enyaq RS iV è dotato di trazione integrale e di due motori elettrici con una potenza di sistema di 220 kW, monta inoltre sospensioni sportive di serie, grandi cerchi da 20 o 21 pollici e finiture dedicate. La velocità massima di 180 km/h è superiore di 20 km/h rispetto agli altri modelli Enyaq iV.

Senza alcuna emissione, il veicolo scatta da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e vanta una coppia massima di 460 Nm, disponibili da subito come è tipico per un veicolo elettrico. La batteria da 82 kWh, l’elevata efficienza energetica e il coefficiente di resistenza aerodinamica permettono al modello un’autonomia massima di oltre 500 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie a una potenza di ricarica massima di 135 kW, la batteria ad alta tensione agli ioni di litio può essere caricata dal 10% all’80% in soli 36 minuti presso le stazioni di ricarica rapida.

Oltre al look sportivo e alla maneggevolezza nella guida, il nuovo Skoda Enyaq RS iV offre una generosa quantità di spazio per un massimo di cinque persone. Il SUV è lungo 4.653 millimetri, largo 1.879 millimetri e alto 1.605 millimetri, con un passo di 2.768 millimetri. La capacità del bagagliaio, pari a 585 litri, è di 15 litri e può essere ampliata fino a 1.710 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Skoda Enyaq RS iV: design

Skoda Enyaq RS iV sfoggia un look esterno particolarmente dinamico con numerose finiture tipiche della gamma RS: la cornice della calandra è in nero lucido, così come le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e il diffusore posteriore, oltre al marchio Skoda e alla denominazione del modello nella parte posteriore. Lo spoiler anteriore presenta finiture in nero lucido sui profili delle air curtain, che prendono la forma di “E” nel modello RS.

Le minigonne laterali sono verniciate in tinta con la carrozzeria e il catarifrangente rosso nel paraurti posteriore si estende per tutta la larghezza del veicolo – una caratteristica distintiva di tutti i modelli Skoda RS che ne sottolinea la larghezza.

Skoda Enyaq RS iV: interni

L’abitacolo, prevalentemente nero, è caratterizzato dall’atmosfera sportiva tipica della gamma RS. La ricca dotazione di serie comprende finiture decorative in carbon look sul cruscotto e sui pannelli delle porte, nonché pedaliera in alluminio e sedili sportivi riscaldati con appoggiatesta integrati, marchiati RS. Sono inoltre di serie il climatizzatore a 3 zone, l’illuminazione ambientale a led e il Phone Box per la ricarica smartphone senza fili. Il bagagliaio è facilmente accessibile grazie al portellone posteriore elettrico con funzione virtual pedal di serie.

La famiglia Enyaq iV dispone del più grande display centrale attualmente disponibile su un modello di serie Skoda, con una diagonale dello schermo di 13 pollici. Le schermate sono personalizzabili e possono essere controllate tramite funzioni touch, tra cui touch slider, gesti multi-touch, controllo gestuale o con l’aiuto dell’assistente vocale digitale online.

A ciò si aggiunge il Digital Cockpit da 5,3 pollici, che presenta in modo chiaro le informazioni su velocità, dati di guida, navigazione e sistemi di assistenza in quattro diversi layout. L’head-up display opzionale con realtà aumentata proietta ulteriori informazioni nel campo visivo del conducente. Inoltre, il sistema audio Canton con dodici altoparlanti ed equalizzatore digitale è disponibile come optional per creare un ambiente sonoro immersivo.

