Gli interni di nuova Skoda Fabia sono caratterizzati da un grande display centrale, colori moderni e ancora più spazio.

Nuova Skoda Fabia presenta proporzioni equilibrate, fari affilati e luci posteriori con moderna tecnologia LED. Gli interni ridisegnati presentano una plancia simmetrica con un display centrale indipendente, strumentazione digitale opzionale, infotainment e connettività all’avanguardia.

Saranno disponibili i livelli di allestimento Active, Ambition e Style, così come una speciale First Edition (in Italia disponibile al lancio come Ambition e Style). Cinque motori a benzina che erogano potenze che vanno da 48 kW (65 CV) a 110 kW (150 CV).

Nuova Skoda Fabia: design ed interni

Con nuove proporzioni e ancora più spazio, nuova Skoda Fabia è decisamente evoluta. Per la prima volta il modello supera i quattro metri di lunghezza, offrendo interni ancora più spaziosi. Le linee scultoree, per esempio quelle del cofano motore, le proporzioni dinamiche e i moderni gruppi ottici con tecnologia LED e strutture cristalline tipiche di Skoda creano un look particolarmente attraente. A impreziosire l’aspetto della vettura sono piccoli dettagli, come le linee della carrozzeria che stilizzano il caratteristico triangolo della bandiera della Repubblica Ceca.

Con una lunghezza di 4.108 mm, supera per la prima volta la soglia dei quattro metri. Rispetto alla precedente, nuova Skoda Fabia è 111 mm più lunga; il passo è aumentato di 94 mm a 2.564 mm e la larghezza è cresciuta di 48 mm a 1.780 mm. Skoda ha anche aumentato significativamente il bagagliaio di Fabia, che offre ora 380 litri di spazio di carico, cioè 50 litri in più rispetto a prima. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità può arrivare a 1.190 litri. Per la nuova Skoda Fabia è possibile scegliere tra nove colori di carrozzeria, con due vernici metallizzate al debutto: Arancio Sunset e Grigio Grafite. Il Grigio Grafite metallizzato e il Black Magic perlato possono essere scelti anche come verniciatura di contrasto per il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori, i cerchi in lega e il bordo della calandra Skoda. Un altro optional è il tettuccio panoramico.

Il frontale è caratterizzato da fari stretti e affilati che si estendono fino all’accattivante calandra esagonale. Le luci anabbaglianti e abbaglianti, gli indicatori di posizione e le luci diurne sfruttano la tecnologia LED, mentre la tecnologia full-LED opzionale assicura abbaglianti e anabbaglianti più intensi, nonché funzioni di illuminazione in curva e adattiva. Anche i gruppi ottici posteriori possono essere full-LED.

Per la quarta generazione di Fabia sono stati implementati nuovi dettagli visivi. Oltre alla plancia simmetrica e al listello decorativo orizzontale sotto il grande display centrale indipendente che riprende i contorni della calandra Skoda, spiccano le grandi prese d’aria circolari a destra e a sinistra. A partire dalla Ambition esse sono caratterizzate da un rivestimento cromato, così come le maniglie delle porte dal nuovo design, anch’esse cromate. La parte anteriore della plancia è inoltre rivestita in tessuto con cuciture a contrasto. Inedito è il lettering Fabia su entrambi i lati del cruscotto.

Sono ora disponibili su Fabia: il volante riscaldato a due razze in pelle e il parabrezza riscaldato, a tutto vantaggio di comfort e sicurezza in inverno. Il volante multifunzione è disponibile in pelle e in stile sportivo a tre razze, anche con paddle per il cambio DSG. La quarta generazione di Skoda Fabia può ora essere scelta con il Climatronic bi-zona (di serie su Style) a cui si aggiungono le bocchette d’areazione dedicate ai passeggeri posteriori. Quando è equipaggiata con questo sistema di aria condizionata opzionale, la console centrale dispone di due manopole fisiche che permettono di regolare la temperatura separatamente per i lati destro e sinistro del veicolo. Tutte le funzioni del sistema possono essere gestite in modo intuitivo tramite otto pulsanti.

Nuova Skoda Fabia: motorizzazioni

Skoda non ha solamente aumentato il numero di motorizzazioni disponibili, ma anche il range di potenza: da 48 kW (65 CV) a 110 kW (150 CV). Per la prima volta, Fabia può essere fornita di un serbatoio addizionale da 50 litri, che permette a quattro delle cinque motorizzazioni disponibili di percorrere più di 900 km nel ciclo WLTP.

Tutti i motori offerti da Fabia sono della generazione EVO e soddisfano la norma sulle emissioni Euro 6d. Il 1.5 TSI 150 CV e cambio DSG a 7 velocità di serie è la variante top di gamma (al momento non disponibile in Italia). I modelli che erogano fino a 70 kW (95 CV) sono dotati di cambio manuale a 5 marce, mentre per il 1.0 TSI da 81 kW (110 CV) è possibile scegliere tra cambio manuale a 6 marce e DSG a 7 rapporti. Quando sono equipaggiati con il serbatoio da 50 litri, un nuovo optional per la gamma, invece del serbatoio standard da 40 litri, quattro delle cinque motorizzazioni possono percorrere più di 900 km nel ciclo WLTP.

Nuova Skoda Fabia: sicurezza e infotainment

Con un massimo di nove airbag, nuova Skoda Fabia aumenta e migliora le sue caratteristiche di sicurezza attiva e passiva: Travel Assistant, Park Assistant, Lane Assistant, Riconoscimento della Segnaletica Stradale, Side Assistant, Front Assistant con Protezione dei Pedoni e dei Ciclisti e Manoeuvre Assistant fanno il loro debutto su Fabia.

Per la prima volta, la nuova generazione di Fabia può essere ordinata con strumentazione digitale. Il guidatore può configurare il display da 10,25’’ scegliendo tra cinque layout: il Classic, che si basa sullo stile analogico, il Modern, il Reduced, l’Extended e, come parte del pacchetto di optional Dynamics, il layout Sport, in cui il contagiri è l’elemento centrale. Il Virtual Cockpit può mostrare, tra le altre cose, la mappa, con incluso un ingrandimento degli incroci, i loghi delle stazioni radio, le copertine degli album musicali e le foto profilo del mittente di una chiamata. Di serie ha strumenti analogici che incorniciano uno schermo da 3,5’’.

Il lancio di nuova Skoda Fabia vede l’introduzione di sistemi di infotainment di terza generazione. È possibile scegliere tra tre sistemi: Swing, che offre una radio con display a colori da 6,5’’ (non disponibile in Italia), Bolero, che presenta una radio con display da 8’’ e Bluetooth (di serie in Italia su ogni versione), e Amundsen, il sistema top di gamma. Quest’ultimo presenta un display da 9,2’’ personalizzabile e una funzione di navigazione supportata da dati online. La funzione di controllo gestuale è di serie, mentre il controllo vocale online tramite l’assistente vocale digitale Laura, che capisce 15 lingue, è opzionale.

Uno smartphone può essere collegato senza bisogno del cavo tramite Wireless SmartLink e Android Auto o Apple CarPlay, mentre il Phone Box opzionale consente la ricarica induttiva. Per la prima volta nuova Fabia può essere dotata di cinque prese USB-C per la ricarica di ulteriori dispositivi mobili, una delle quali si trova a fianco dello specchietto retrovisore interno per caricare una dashcam, per esempio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.