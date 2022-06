Versione al top di gamma per performance e piacere di guida.

La nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022 è già disponibile a partire da 26.700 euro. La dotazione standard include l’assetto sportivo, più rigido e con altezza del corpo vettura ridotto di 15 mm e i cerchi in lega da 18”. Gli interni dedicati includono sedili, volante e pedaliera sportivi.

Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022: motore

Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022 è disponibile unicamente in abbinamento alla motorizzazione 1.5 TSI ACT 150 CV, un quattro cilindri caratterizzato dalla tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri ai carichi parziali e in grado di erogare un picco di coppia di 250 Nm costanti tra 1.500 e 3.500 giri/minuto. La trasmissione è affidata al cambio DSG a 7 rapporti. La nuova variante offre performance di tutto rispetto, con velocità massima di 225 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 8 secondi.

Nonostante il quadro prestazionale, la nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022 mette a fattore comune l’efficienza generata dall’aerodinamica ai vertici del segmento e la peculiarità del sistema di disattivazione attiva dei cilindri e offre consumi medi in ciclo WLTP di 5,9 l/100 Km, con emissioni medie di CO2 pari a 135 gr/km.

Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022: design e interni

Dal punto di vista estetico la nuova variante riprende le caratteristiche della versione Monte Carlo disponibile per le altre motorizzazioni. Calandra, cornici dei finestrini, lettering sul portellone e calotte degli specchietti retrovisori sono in colore nero lucido mentre i paraurti hanno un design specifico con prese d’aria maggiorate e profilo estrattore posteriore. La variante Sport Monte Carlo si distingue per la presenza di serie dei cerchi in lega Libra da 18” e dell’assetto sportivo che prevede molle più rigide e più corte di 15 mm, a vantaggio della maneggevolezza e del piacere di guida.

Il nuovo modello accoglie i 5 passeggeri in un abitacolo dominato dai colori scuri per i rivestimenti dei sedili sportivi con appoggiatesta integrati e per il cielo dell’abitacolo, con elementi specifici in colore rosso, come la cornice della plancetta del cambio e le maniglie delle portiere anteriori. Il design sportivo caratterizza anche il volante multi-funzione a tre razze con paddle per la cambiata manuale e la pedaliera in metallo.

Skoda Fabia Sport Monte Carlo 2022 vanta una dotazione di serie particolarmente curata che include la strumentazione digitale Virtual Cockpit con layout specifico, che mette in risalto il contagiri. La sicurezza attiva è garantita dai sistemi Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni e Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia insieme ai gruppi ottici top di gamma in tecnologia Full Bi-LED.

Sul fronte della connettività, il modello è dotato di serie di schermo in plancia da 8”, tuner DAB+, doppia presa USB-C e protocolli per l’interfaccia smartphone Apple Car Play e Android Auto. La presenza della e-SIM nativa permette di interfacciarsi alla vettura tramite la app MySkoda.

