Skoda Elroq: il nuovo suv compatto 100% elettrico

Škoda ha svelato le prime immagini del nuovo SUV compatto elettrico, Elroq, che debutterà nell’autunno 2024.

Skoda ha svelato le prime immagini ufficiali della silhouette del nuovo Elroq, il nuovo suv compatto completamente elettrico che amplia la gamma BEV della casa automobilistica. Questo veicolo è il primo modello di serie Škoda ad adottare il nuovo linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da un’estetica minimalista che unisce robustezza, funzionalità e autenticità. Il design trasmette un forte senso di sicurezza e forza, conferendo al SUV un aspetto distintivo e moderno.

L’anteprima mondiale del Škoda Elroq è fissata per l’autunno 2024, e segna l’inizio di una nuova era per Škoda con il lancio di sei nuovi modelli elettrici nei prossimi anni. Il nuovo frontale di Škoda Elroq è caratterizzato da fari sdoppiati, con la parte superiore più sottile che si estende armoniosamente verso i lati. Il lettering Škoda, ben visibile sul cofano scolpito, riflette chiaramente l’identità del brand. La Tech-Deck Face, una reinterpretazione moderna della tradizionale calandra Škoda, offre un aspetto più piatto e ampio. Grandi ruote esaltano l’aspetto robusto del veicolo, mentre i fari Led Matrix completano il design sorprendente del nuovo SUV.

Elroq sarà il terzo modello Škoda basato sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, dopo Enyaq ed Enyaq Coupé. Nei prossimi anni, la casa automobilistica boema lancerà sei modelli elettrici a batteria, ampliando la sua offerta di veicoli ecologici e innovativi.

Gli interni del Škoda Elroq saranno spaziosi e progettati per offrire un’eccezionale praticità, in linea con l’impegno di Škoda per il comfort e la funzionalità. Il nuovo linguaggio di design Modern Solid non solo enfatizza l’estetica, ma integra anche soluzioni ingegneristiche avanzate, garantendo un’esperienza di guida superiore e sostenibile.

Fonte Skoda

Copyright Image: Sinergon LTD