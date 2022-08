L’anteprima della nuova Suzuki Jimny 5 porte a passo lungo

E’ in arrivo la nuova Suzuki Jimny 5 porte a passo lungo come dimostrato nelle foto spia pubblicate di recente. Una versione interessante perchè potrebbe riportare Jimny in Europa per il grande pubblico con tutti i crismi ufficiali. Ricordiamo infatti che le normative antinquinamento del Gennaio 2020 avevano di fatto bloccato la vendita della Suzuki Jimny in Europa, riproposta poi in omologazione N1 autocarro.

Il rendering della Suzuki Jimny 5 porte

Il rendering di Kolesa ci mostra l’anteprima della prima Jimny a cinque porte in una grafica che potremmo considerare quasi definitiva. Il passo è aumentato di circa 300 mm, considerando che la distanza tra gli assi del modello a 3 porte è di 2250 mm.

Le portiere anteriori diventano più corte proprio per ospitare le porte posteriori, mentre nella fiancata laterale appare un terzo finestrino. Anche il bagagliaio dovrebbe diventare più spazioso, anche se non di moltissimo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oggi la Jimny a 3 porte è offerta con un unico motore benzina aspirato 1.5 da 102 CV. Probabile quindi l’impiego dello stesso 1.2 utilizzato su Swift e Ignis, oppure del 1.5 K15C DualJet montato sulle Vitara ed S-Cross full hybrid.

La Suzuki Jimny 5 porte potrebbe chiamarsi “Jimny Long” ed arrivare già nel corso del 2022.

—–

