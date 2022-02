CSC City Slicker è una moto elettrica da 98 kg, 75 km/h di velocità massima, 60 km di autonomia e ricarica in 6-8 ore, prezzo 2.450 €.

La CSC City Slicker è un moto elettrica facile da guidare, divertente ed economica con prezzo a partire da 2.450 €. Si tratta quindi di una moto simile ad una Pit Bike elettrica, ma più alta, progettata per essere ultra-conveniente. Tuttavia la CSC City Slicker è prodotta da un costruttore californiano di Azusa (USA).

Il mercato delle moto elettriche è in grande fermento ed infatti le novità si susseguono. La City Slicker è una moto completamente elettrica con trasmissione a cinghia e con sospensioni tradizionali anteriori e posteriori in vendita ad un prezzo di 2.795 dollari. In realtà la City Slicker non è prodotta da CSC bensì rivenduta poiché la produce la cinese Zongshen.

È una moto elettrica dal peso ridotto (meno di 100 kg) che si adatta all’utilizzo quotidiano e chi l’ha provata assicura sia molto maneggevole per via delle ruote da 12 pollici e sospensioni morbide. Il City Slicker include anche la frenata rigenerativa per aumentare la durata della batteria. Nel finto serbatoio c’è un comodo porta oggetti.

Due le modalità di funzionamento:

● Power Mode (velocità massima di 75 km orari e circa 60 km di autonomia),

● Eco Mode (velocità massima di 60 km orari e 100 km di autonomia).

CSC City Slicker è proposta in due colori: rossa e bianca, blu e bianca.

Offerte monopattini elettrici su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!