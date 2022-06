Le tendine parasole al prezzo più basso che abbiamo mai visto!

Viaggiare sotto al sole non è più un problema grazie alle tendine parasole Auidy_6TXD che oggi costano solo 7,99 € grazie all‘offerta su Amazon. Il prezzo di listino viene reso più conveniente dal ribasso del 22% che rende l’acquisto conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Tendine parasole per auto Auidy_6TXD



Anche perché è ufficialmente scoppiato il caldo, e come tutte le estati è giusto cercare di non soffrire troppo quando si viaggia in automobile. Questa tendina parasole è praticamente una protezione solare per vetri dell’auto realizzata con una rete in nylon di alta qualità.

Il design nero a copertura totale è perfetto per proteggere la privacy. Traspirante e flessibile, non puoi vedere l’interno dell’auto dall’esterno.

Non solo, perché queste tendine possono essere usate anche a vettura ferma con finestrini abbassati, in quanto è completamente efficace nel bloccare le zanzare.

Si adattano facilmente ai telai di porte e finestre in pochi secondi e non è necessario utilizzare le ventose. L’elastico e la chiusura in velcro sotto gli parasole per finestrini offrono una doppia protezione. Ultimo, queste tendine parasole per auto creano uno spazio sicuro e privato per i passeggeri.

Misure

Le tendine misurano 120 cm x 55 cm e possono essere installate o rimosse rapidamente. rAdatto per auto, hatchback e piccoli SUV con finestre curve/rettangolari. Può essere ripiegato per essere riposto o lavato in lavatrice.

Come si montano?

Apri la portiera dell’auto fai scivolare la tendina parasole sul telaio della portiera. Incolla una delle strisce di velcro autoadesive all’interno della portiera. Attacca i due nastri di velcro per garantire che la tendina non si muova con l’auto in movimento.

Puoi acquistare le tendine parasole Auidy_6TXD oggi a soli 7,99 € su Amazon. Ordinale e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternative le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per coloro che scelgono la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

