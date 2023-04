Tesla abbassa i prezzi per la sesta volta quest’anno

E quasi una reazione di shock quella che ha accompagnato la decisione di Tesla di abbassare i prezzi per la sesta volta quest’anno negli stati Uniti. La conferma direttamente dal sito web, che ha rivelato il taglio dei prezzi di alcuni di Model Y e Model 3.

Se per Reuters la riduzione dei prezzi causa preoccupazioni riguardanti il margine di profitto, per i consumatori è quasi festa. La casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di abbassare il costo della Model Y “long range” e “performance” di $ 3.000 dollari e di 2.000 dollari della Model 3 “rear-wheel drive”, che era cosa 39,990 dollari.

Listini in discesa del 20%

C’è da dire che quest’anno Tesla ha già ridotto i prezzi della Model 3 base del 11% e addirittura del 20% della Model Y base. Queste mosse giungono in un momento in cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande, si preparano a introdurre standard più rigorosi che limiteranno i crediti fiscali per i veicoli elettrici.

Non solo USA: la casa automobilista ha recentemente abbassato i prezzi in Europa, Israele e Singapore, nonché in Giappone, Australia e Corea del Sud, ampliando così la promozione iniziata in Cina a gennaio per stimolare la domanda.

Sempre secondo Reuters, Tesla ha segnalato un aumento delle consegne del 4% nel primo trimestre, molto meno rispetto al 17,8% nel quarto trimestre. Inoltre, i tagli aggressivi dei prezzi hanno suscitato preoccupazioni sui margini di profitto, che attualmente comunque detiene la leadership del settore delle auto elettriche.

Calerà il prezzo anche in Europa?

Al momento non è stato annunciato nulla in merito a riduzioni di prezzo per i veicoli Tesla in Europa. Potrebbe però quindi essere possibile che l’Italia sia inclusa in un futuro allargamento della politica di sconti dell’azienda americana, ma al momento non ci sono annunci ufficiali in tal senso.

Tuttavia, è importante sottolineare che i listini Tesla variano in base a diversi fattori, tra cui prezzi delle batterie o cambiamenti nelle politiche fiscali e nelle normative ambientali dei vari Paesi, pertanto gli utenti dovrebbero tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sul sito web della società per rimanere informati sulle variazioni di prezzo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.