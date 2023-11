La nuova Honda CB1000 Hornet 2024 svelata a Eicma nasce sulla scia della pungente CB750 Hornet, che ha riportato in vita un nome storico per le naked Honda, ed ora una nuova Hornet di grossa cilindrata è pronta per la strada!

Forte di un temperamento estetico aggressivamente minimalista, di un performante motore a 4 cilindri di derivazione Fireblade, di una ciclistica ad alte prestazioni e di un equipaggiamento raffinato, nasce la nuova Hornet 1000!

Honda CB1000 Hornet 2024: motore e caratteristiche

Spinta dal motore a 4 cilindri in linea di 999 cc che equipaggiava la CBR1000RR Fireblade 2017-2019 e caratterizzata da una ciclistica rigorosa ma agile, la nuova “Hornet 1000” è la massima espressione del divertimento di guida, dal caotico traffico delle città alle tortuose strade di montagna.

Progettata e disegnata in Giappone, il suo look dalla doppia personalità è ispirato ai concetti di aggressività e purezza. Lo sguardo penetrante del gruppo ottico a Led sdoppiato, ma compatto, è seguito dal serbatoio scolpito, caratterizzato sui lati dai convogliatori a doppio strato, mentre la linea si assottiglia radicalmente verso il posteriore, con un “punto vita” stretto e il codino slanciato, tipico del muscoloso look Hornet. Il telaio in acciaio contribuisce alla resa estetica ma in modo discreto, e per questo è volutamente verniciato in nero, come il telaietto reggisella a traliccio.

Il grande potenziale dinamico della nuova CB1000 Hornet, unito alla compattezza delle dimensioni e allo stile puro ma aggressivo, ne fa una naked dalle grandi ambizioni, che rappresenta l’ideale passaggio alla categoria superiore per tutti quei motociclisti provenienti dalle medie cilindrate

Per il 2024 la nuova CB1000 Hornet sarà disponibile nelle seguenti colorazioni: Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic e Pearl Glare White.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED