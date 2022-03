Una coda di 14 Tesla in attesa di ricarica: il video che fa discutere

Polemiche per il video che mostra una coda di Tesla in attesa di ricaricare ad un supercharger a velocità lenta causa elevata richiesta di energia.

Un video che mostra una fila pazzesca di Tesla in attesa di ricaricare in Louisiana sta facendo il giro della rete. Ma cos’è successo davvero? Il video, postato su Facebook da Candace Metz, residente in Texas, mostra ben 14 Tesla in attesa in un parcheggio vicino alla Interstate 10 in Louisiana, appena fuori Prien Lake, Road a Lake Charles.

“Ieri ero in Louisiana lungo la I-10. Mi sono fermata a fare benzina quando ho notato una fila di auto tutte in attesa”, ha scritto Candace nella descrizione del video. “Ho scoperto che era una fila di Tesla che aspettavano il loro turno per la ricarica elettrica“. “Curiosa, ho accostato e ho chiesto al ragazzo quanto tempo ci volesse per caricare. Ha detto che normalmente 30 minuti, ma queste stazioni sono in ricarica lenta a causa dell’alta domanda, quindi serve più di un’ora per auto”, ha continuato, aggiungendo, “Date un’occhiata a questa fila … Ogni auto deve stare ferma un’ora per caricare”.

Il video si conclude con l’amara considerazione finale sulle auto elettriche: “No grazie, continuerò con la mia benzina da 5 dollari al gallone!”

—–

