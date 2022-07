Ecco quanto quanto dura effettivamente la batteria di una Tesla Model X

Quanti chilometri può durare la batteria di una Tesla Model X? Si, la durata di una batteria di un’auto elettrica è uno dei parametri da tenere conto quando si sceglie una vettura nuova. Anche se ad oggi non abbiamo una casistica tale da capire esattamente la durata per ogni modello di auto elettrica, possiamo comunque fare qualche considerazione.

Sappiamo che la tecnologia delle batterie utilizzate per l’alimentazione dei veicoli elettrici ha fatto passi da gigante. Siamo passati dalle batterie al piombo utilizzate negli anni ’90 per la GM EV1 alle batterie agli ioni di litio utilizzate oggi dalla maggior parte dei modelli di veicoli elettrici. Se Tesla è una delle aziende leader nella produzione di auto ad emissioni zero, le batterie sono la nuova corsa all’oro.

Nel tentativo di conquistare il settore dei veicoli elettrici e di competere con i SUV con motore tradizionale, Tesla ha lanciato la Model X. Si tratta di un SUV elettrico di alta gamma costruito sulla piattaforma della Model S. Persino Jeremy Clarkson, che era stato citato in giudizio da Tesla anni fa, ritiene che la Model X sia un’auto favolosa.

Autonomia a seconda delle annate

L’autonomia della batteria di una Tesla Model X dipende sostanzialmente dall’anno di commercializzazione. Come riporta Slashgear, la Tesla Model X 90D del 2016 offre un’autonomia massima di 415 km, mentre il modello più economico 60D ha un’autonomia di 325 km. L’ultima Tesla Model X ha invece un’autonomia stimata di 560 km, mentre la versione Plaid offre un’autonomia stimata di 535 km.

Ovviamente l’autonomia della batteria può variare a seconda dell’ambiente e delle variabili di guida. In poche parole, il freddo, la guida in salita, l’alta velocità, la pressione degli pneumatici e il carico extra possono ridurre l’autonomia della batteria della Tesla Model X. Per una stima accurata, l’app Energia della Tesla calcola la durata della batteria dopo una singola carica in base all’ambiente e al modello di guida.

La durata della batteria di Tesla Model X è di oltre 500.000 km.

Secondo Elon Musk, gli attuali moduli batteria Tesla dovrebbero durare da 500.000 a 800.000 km, ossia circa 1500 cicli di carica e scarica completa. Allo stesso tempo sappiamo che le batterie si degradano con il tempo, causando una riduzione dell’autonomia massima.

Model 3 drive unit & body is designed like a commercial truck for a million mile life. Current battery modules should last 300k to 500k miles (1500 cycles). Replacing modules (not pack) will only cost $5k to $7k. — Elon Musk (@elonmusk) 13 aprile 2019

Come si comporta la batteria di una Tesla Model X dopo un elevato chilometraggio?

La risposta arriva da Tesloop, un’azienda che noleggia veicoli elettrici che ha reso noto i dati di una Tesla Model X che ha percorso circa più di 500.000 km. Il modello in questione aveva perso il 23% della sua autonomia, che con un chilometraggio del genere è tutto sommato un dato accettabile.

A questo punto vale un’altra considerazione. Ovviamente per percorrere 500.000 km occorre tempo, quindi si suppone che i modelli con una percorrenza così importante siano datati attorno al 2016. Possiamo supporre che i modelli in commercio oggi offrano sicuramente prestazioni migliori.

Secondo Tesla, la Model X dovrebbe mantenere almeno il 90% della capacità della batteria dopo 300.000 km. Non ultimo, l’attuale garanzia copre la batteria della Model X in caso di degrado di oltre il 30% nei primi 8 anni o con meno di 250.000 km.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.