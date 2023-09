Create per collocarsi con orgoglio all’interno del segmento 125cc, le nuove Kawasaki Z e-1 e Ninja e-1 fanno parte della famiglia Ninja e Z, hanno ciclistiche di media cilindrata e il feeling di guida tipico delle moto Kawasaki, unitamente a emissioni zero.

Kawasaki Z e-1 e Ninja e-1: caratteristiche

Con un motore da 5kw efficiente e silenzioso a commutazione elettronica (con un massimo utile di 9Kw), questa nuova gamma elettrica è stata progettata con un’innovativa tecnologia a due batterie (rimovibili), collegate in parallelo, con il vantaggio di un utilizzo più efficiente della carica. La configurazione a due batterie consente una varietà di opzioni di ricarica e una portabilità che i modelli mono-batteria non consentono.

Senza frizione, senza marce da cambiare e con la funzionalità “twist and go”, la sensazione di divertimento è ancora maggiore grazie ad alcune intelligenti funzionalità pensate per il pilota, come ad esempio le due modalità di guida (Road ed Eco) e l’opzione “e-boost”, posizionata sotto la manopola destra, che fornisce un massimo di 9kw di potenza e accelerazione – oltre a una velocità massima di 99 km/h, dove consentito.

Entrambi i modelli hanno la modalità “walk”, che consente di spostarli a passo d’uomo sia in avanti che in retromarcia, utile in situazioni come, ad esempio, i parcheggi stretti o per fare retromarcia in pendenza.

Disponibili in due versioni, Metallic Bright Silver e Metallic Matte Lime Green – che sarà la livrea caratteristica dei futuri modelli Kawasaki EV – sono dotate di display TFT con connettività smartphone. Il display TFT, che segnala le informazioni relative alla guida, l’autonomia, la disponibilità della funzione boost e il livello di guida selezionato (Road o Eco), insieme all’acceleratore easy-to-use, all’impianto frenante con ABS che deriva dai modelli 400 cc e al telaio a traliccio, rendono coinvolgente l’esperienza di guida su strada.

La ricarica può essere effettuata attraverso l’utilizzo di una docking station in cui è possibile inserire le batterie, oppure tramite cavo, con presa sotto la sella, senza spostare le batterie. Tra le caratteristiche più interessanti delle batterie agli ioni di litio, vi sono gli indicatori di carica incorporati e il design simmetrico che ne facilita il posizionamento.

Con una gamma di accessori che comprende selle Ergo-Fit da +30 mm e varie soluzioni di ricarica, la naked Z e-1 e la Ninja e-1 carenata di Kawasaki sono destinate a delineare un futuro più green per gli appassionati delle due ruote di tutto il mondo per una nuova era della mobilità.

—–

