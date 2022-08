La piscina Tesla in Germania fa schifo

Ogni tanto i tedeschi hanno idee delle quale vanno fieri, ma che proprio non funzionano, come nel caso della piscina Tesla. Si, fa caldo, ma neanche tanto in Germania, ed a qualcuno è venuto in mente che sarebbe bello farsi un bagno in attesa della ricarica piuttosto che aspettare in auto. Fin qui tutto logico, non fa una grinza.

Allora mi immagino ad una piscina nella quale fare quattro bracciate, prendere un po’ il sole e magari un aperitivo, rigorosamente analcolico.

E invece quando l’idea viene messa in pratica beh… no, non ci siamo proprio. Anziché fare le cose in grande, come nel mega super bar Tesla ad Hollywood, scopriamo che la piscina Tesla tedesca non è nient’altro che una sorta di piccolo container verniciato, tra l’altro di nero, che notoriamente attira il calore.

Piscina o vasca per lavarsi?

Da quello che vediamo nel filmato non ci sono docce e non sembra esserci alcun sistema che garantisca la pulizia di chi entra in acqua. Insomma, dovrebbe essere una piscina, non un bagno pubblico dove andare a scrollarsi di dosso sudore e sporcizia.

Il tutto senza contare che prima o poi qualcuno sicuramente avrà la brillante idea di far fare un bagno anche al proprio cagnolino.

Da quello che vediamo c’è un sistema di ricircolo, con cavi mentre lo youtuber del video fa riferimento al fatto che la vasca viene alimentata dai pannelli solari del Supercharger. Quindi probabilmente l’acqua è riscaldata.

Ma è una piscina o una vasca termale? Una domanda non da poco, perchè sopra ad una certa temperatura si ha ovviamente una proliferazione di batteri, e per ovviare a questo problema è necessario utilizzare una maggiore concentrazione di cloro.

E poi, scusate, alla fine non volevamo farci un bagno rinfrescante?

No, no, no!

La somma dei contro è infinitamente più lunga rispetto ai pro. Insomma, sarò anche il numero uno degli schizzinosi, ed è vero, ma io il bagno in una Piscina Tesla fatta in questo modo non lo farò mai.

