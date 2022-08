La Tesla impazzisce quando vede un carretto con i cavalli

Le Tesla vanno completamente in confusione quando davanti hanno un carretto trainato da cavalli, come possiamo vedere in questo video. Niente di spettacolare, lo diciamo subito, ma il modo in cui la Tesla identifica il veicolo che la precede è piuttosto divertente.

Nella prima parte del video, vediamo come un’auto rossa sorpassa la carrozza bianca trainata da cavalli. Sulla carrozza viaggiano il cocchiere e un passeggero. Sul display centrale della Tesla, possiamo vedere la rappresentazione del traffico che davanti a sé. Un’auto, quella rossa, sorpassa… un camion?

Quando davanti alla Tesla rimane solo il carretto con i cavalli, procedendo quasi a passo d’uomo, la confusione del sistema di identificazione va completamente in tilt, facendoci vedere un TIR.

Finito qui? No, perchè adesso arriva il bello con il sistema che impazzisce. Dopo un secondo la Tesla lo identifica come un pick-up. Poi cambia idea e la rappresentazione sul display mostra un camion che punta verso l’auto, poi appare di nuovo il pick-up, ma il sistema si rende conto che c’è qualcosa non va e torna a farci vedere un camion e arriva addirittura un uomo che cammina dietro al camion.

Allora diciamo le cose come stanno, le carrozze trainate da cavalli sono una tecnologia molto nuova. Dobbiamo dare a Tesla il tempo di mettersi al passo! Speriamo non combini altri pasticci come quello dei manichini a dimensioni bambino travolti dal sistema Tesla Full Safe Driving.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.