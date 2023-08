In una via di Tokyo si nasconde una paradisiaca collezione di auto italiane

In uno dei suoi ultimi video, lo YouTuber Dino DC mostra una meravigliosa quanto incredibile collezione di auto italiane “nascosta” a Kanpachi Dori, una famosa via di Tokyo, definita dal creator “un paradiso”.

Una collezione inaspettata, non perché le auto italiane non valgano, e lo sappiamo, ma perché è assai raro che un paese come il Giappone, così legato alla sua cultura automobilistica, possa nascondere un tesoretto comprendente icone moderne e storiche made in Italy.

Tante italiane con qualche francese

La collezione si trova all’interno di due showroom della via, uno esterno e uno interno, e ospita appunto unmerose vetture italiane di diversi periodi storici. Il video si apre con la parte esterna e con una macro su una splendida Lancia Delta Integrale gialla, una delle auto italiane più famose di tutti i tempi il cui nome ritornerà, verso fine decennio, in quanto parte della rinascita del marchio.



Ma si vedono anche Alfa Romeo Giulietta, Abarth 124 Spider, che ha del sangue giapponese in quanto cugina dell’ultima Mazda MX-5, e ancora Abarth sia moderne che provenienti dagli anni Cinquanta, e Ferrari 355 non in rosso, ma nell’altro colore tipico del cavallino, il giallo.

Ancora, sempre in esterna, accando a Citroen DS, ci sono anche un’Alfa Romeo 159 e una Maserati Quattroporte, oltre a Lamborghini Gallardo e via dicendo. E come non citare la meravigliosa Alfa Romeo 4C, o alcune perle rare, come la Abarth 750 Zagato?

Anche le auto francesi non se la passano male: oltre alla DS, ci sono anche vecchie Alpine, Clio Sport della prima generazione.

