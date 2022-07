La nuova Toyota RAV4 2023 ha una serie di perfezionamenti che si concentrano sul miglioramento della vita a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni aggiunte al sistema Toyota Safety Sense. I cambiamenti sono implementati su tutta la gamma di modelli Hybrid e Plug-in Hybrid.

Toyota RAV4 2023: nuovo sistema multimediale

Il nuovo RAV4 adotta l’ultima versione del sistema multimediale Toyota dotato di un nuovo schermo da 10,5 pollici con un display a colori ad alta definizione. Il sistema standard offre la navigazione basata su cloud che consente una pianificazione accurata del viaggio con informazioni costantemente aggiornate, oltre a dettagli in tempo reale sul traffico e sugli eventi stradali e su quanto possa essere facile o difficile trovare un parcheggio vicino alla destinazione.

Grazie al pacchetto dati Smart Service over-the-air, incluso per 4 anni con la vettura, è possibile accedere ai sistemi multimediali e di navigazione Toyota più aggiornati senza dover connettere lo smartphone al veicolo. L’esperienza utente è perfettamente integrata con l’app per smartphone MyT, in modo che si possa tenere traccia di varie informazioni sulla propria vettura, come i driving analytics, il livello di carburante residuo, gli avvisi di manutenzione e il vehicle tracker.

Non manca la smartphone integration con cavo per Android Auto e wireless per Apple Carplay. Ora è più semplice comunicare con la propria vettura grazie al nuovo assistente vocale di bordo che risponderà alle richieste vocali per regolare il climatizzatore, interagire con il sistema multimediale, effettuare una telefonata o aprire e chiudere i finestrini.

Toyota RAV4 2023: nuovo digital cockpit

Il nuovo RAV4 viene dunque equipaggiato con un nuovo digital cockpit personalizzabile. C’è una scelta di quattro stili e tre layout con diverse opzioni di personalizzazione per l’ampio display TFT da 12,3 pollici in modo che il conducente possa scegliere le informazioni più rilevanti tra il tachimetro e i quadranti digitali, nonché l’indicatore guida Eco, le informazioni sulla canzone in riproduzione o il display dell’Adaptive Cruise Control, tra gli altri. Questi layout sono presentati in quattro diversi temi per un look and feel più personalizzato: Casual, Smart, Sport e Tough.

Il nuovo RAV4 ottiene funzioni Toyota Safety Sense di ultima generazione al fine di evitare o mitigare i rischi di incidente. Il sistema di pre-collisione è ora dotato del supporto per le intersezioni che rende più sicure le svolte agli incroci. Anche l’Emergency Steering Assist rappresenta un’importante novità. Il sistema può aiutare il conducente a evitare un pedone che ha invaso la carreggiata, mantenendo allo stesso tempo l’auto sotto controllo e all’interno della sua corsia. Su RAV4 plug-in, il sistema riconosce anche le biciclette e i veicoli parcheggiati. Il Pre-Collision System del RAV4 Plug-in Hybrid è ora in grado di rilevare i veicoli in arrivo contromano e ridurre il rischio di collisioni frontali.

Toyota RAV4 2023: gamma e allestimenti

Sull’allestimento Lounge di RAV4 Hybrid e More Dynamic di RAV4 Plug-in Hybrid sarà disponibile il nuovo colore esterno Platinum White Pearl. Gli allestimenti Style e More Style, rispettivamente su RAV4 Hybrid e RAV4 Plug-in Hybrid, saranno invece disponibili in finitura bi-tone con verniciatura Platinum White Pearl e tetto a contrasto Midnight Black Metallic.

RAV4 Hybrid è disponibile in 4 allestimenti. La versione d’ingresso Active, già dotata di un equipaggiamento completo sotto tutti i punti di vista, offre di serie tutte le novità introdotte con la gamma 2023, tra cui il digital cockpit da 12,3”, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5” e le nuove funzionalità del Toyota Safety Sense. Completano la dotazione i cerchi in lega da 18”, fari Bi-LED, fendinebbia a LED, retrocamera e sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore bi-zona. La versione Active può inoltre essere arricchita con il Dynamic Pack, che include vetri posteriori privacy, sistema di avviamento senza chiave Smart Entry e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Nel cuore della gamma troviamo l’allestimento Style, caratterizzato da un look più sportivo grazie ai cerchi da 18” Black e alla finitura bi-tone della carrozzeria con tetto Midnight Black metallic e vernice di metallizzata di serie. La Style aggiunge inoltre alla già completa Active i fari LED Projector, sedili sportivi in Leather Tex (anteriori riscaldabili con regolazioni elettriche e supporto lombare lato guida), i sensori di parcheggio anteriori e gli equipaggiamenti contenuti nel Dynamic Pack.

La versione Adventure è quella che sicuramente rappresenta al meglio lo spirito off-road di RAV4. Si distingue per i dettagli estetici esclusivi che prendono spunto dal mondo dei fuoristrada Toyota, quali la calandra nera dal design specifico, i passaruota allargati, le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori. RAV4 Adventure è inoltre disponibile in finitura bi-tone con carrozzeria Urban Khaki e tetto Dynamic Gray, un accostamento cromatico che richiama il leggendario Land Cruiser 40. In aggiunta alla versione Style troviamo infine l’impianto audio JBL a 9 altoparlanti e i cerchi in lega da 19” Matt Gray.

Al vertice della gamma RAV4 Hybrid si posiziona l’allestimento Lounge. Caratterizzata dal design sobrio ed elegante dei cerchi Silver da 19” e della vernice a tinta unita con metallizzato di serie, la versione Lounge aggiunge alla Style interni in pelle totale con regolazioni elettriche e memorie sul lato guida, Blind Spot Monitor con Rear Cross Traffic Alert Brake, Panoramic View Monitor con visuale a 360°, specchietto retrovisore con retrocamera integrata, sensori di parcheggio con frenata automatica e portellone posteriore ad azionamento elettrico e kick sensor.

La gamma RAV4 Plug-in si articola invece su due allestimenti. L’allestimento More Dynamic offre anche in questo caso di serie tutte le novità proprie della gamma RAV4 2023 in termini di infotainment e sicurezza. Completano l’equipaggiamento i cerchi da 18”, fari e fendinebbia a LED, Interni in pelle (anteriori riscaldabili), Wireless Charger, Blind Spot Monitor e On Board Charger da 6,6 kW.

La versione More Style offre di serie equipaggiamenti propri dei segmenti Premium, quali l’impianto JBL a 9 altoparlanti, l’Head Up Display, lo specchietto retrovisore con retrocamera integrata, il tetto apribile panoramico e gli interni in pelle naturale con sedili anteriori e posteriori riscaldabili. La vettura è esternamente caratterizzata da cerchi in lega da 19” con design specifico e carrozzeria in finitura bi-tone con tetto nero a contrasto.

Toyota RAV4 2023: prezzi

La gamma RAV4 Hybrid ha un listino che parte da € 40.000 per la versione Active 2WD e € 44.000 per la Style 2WD. Il sovrapprezzo per le versioni a trazione integrale AWD-i è di € 2.500.

Gli allestimenti Adventure e Lounge, disponibili solo in configurazione AWD-i, hanno un listino rispettivamente di € 48.500 e € 50.000.

L’offerta di lancio prevede uno sconto di € 4.750 su tutta la gamma, grazie ai WeHybrid bonus in caso di permuta o rottamazione. La gamma RAV4 2023 avrà dunque un prezzo di accesso promozionale di € 35.250 per la versione Active 2WD.

Gli allestimenti More Dynamic e More Style di RAV4 Plug-in hanno un listino rispettivamente di € 54.500 e € 60.500. In questo caso l’offerta di lancio prevede uno sconto di € 3.500 per la versione More Dynamic e € 5.000 per la More Style, grazie ai WeHybrid Bonus in caso di permuta o rottamazione. RAV4 Plug-in avrà quindi un prezzo promozionale di lancio pari a € 51.000.

