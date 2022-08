Toyota Tundra 6×6: oggi è facile accaparrarsi una Jeep, una Ford o un Ram, soprattutto se si ha a portata di mano un capitale cospicuo. Ma queste trasformazioni sono diventate oggi sempre più comuni, per cui non c’è più bisogno di stupirsi alla vista della Mercedes G63 AMG 6X6 a sei ruote, per esempio. Ma oggi i pick-up sono molto più adatti alla trasformazione in 6×6.

Esteem Customs, precedentemente nota come Force Motorsport, ha scelto la Toyota Tundra XK70 di terza generazione e ha deciso personalizzarla e di distinguerla in modo unico dalla folla di pick-up full-size 6×6 che fa la sua bella figura a Detroit.

La Toyota Tundra 6×6 è proposta in versione cremisi con cerchi Vossen HF6-5 super profondi e a contrasto con pneumatici fuoristrada all-terrain. Ma ora Esteem Customs vuole fare di questo Tundra 6×6 un punto fermo della sua linea, innanzitutto creando una serie ultra-limitata di sole cinque vetture in produzione per il 2022.

E già stata prodotta anche la vettura numero due che ha un colore verde militare (con ruote color bronzo) che Esteem Customs ha condiviso con un video su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ESTEEM CUSTOM GARAGE (@esteemcustom)

La Tundra ha abbandonato il suo V8 aspirato a favore di due nuovi motori più piccoli ma più efficienti. Il più comune sarà il V6 biturbo da 3,5 litri che produce 389 cavalli e 479 Nm di coppia. C’è anche un propulsore i-Force Max Hybrid, che sarà meno comune e produce 437 CV con lo stesso V6, ma abbinato a un motore elettrico.

