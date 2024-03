Previsioni del traffico per il lungo weekend di Pasqua 2024 in Italia, con divieti per i veicoli pesanti e consigli per gli automobilisti per evitare le fasce orarie più trafficate.

Con l’approssimarsi del weekend lungo di Pasqua, dal 29 marzo al 2 aprile 2024, l’Italia si prepara come sempre ad affrontare un significativo aumento del traffico stradale. La tradizionale pausa pasquale, favorita anche dalla chiusura delle scuole, spinge molti italiani a programmare brevi vacanze nonostante le previsioni meteo non promettenti.

L’intensificarsi della circolazione è atteso principalmente nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 marzo per la fase di partenza, e lunedì 1° (Pasquetta) e martedì 2 aprile per il rientro.

Sono state stabilite fasce orarie di divieto per i veicoli pesanti, con una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, allo scopo di facilitare il flusso del traffico. Questi divieti sono distribuiti nei giorni critici, evidenziando il tentativo di gestire e mitigare l’impatto del traffico incrementato sulle arterie autostradali principali del Paese.

La situazione del traffico vedrà vari cambiamenti di intensità durante il fine settimana festivo. Venerdì 29 marzo si apre con un traffico intenso, segnalato dal bollino giallo, per poi passare al bollino rosso in serata a causa dell’aumento della presenza di auto sulle strade. Sabato 30 continua a essere un giorno critico, con previsioni di traffico elevato durante la mattinata (bollino rosso), che dovrebbe alleggerirsi nel pomeriggio (bollino giallo). Domenica 31 marzo, invece, si prevede un miglioramento con un traffico moderato in mattinata (bollino giallo) e condizioni ottimali nel pomeriggio (bollino verde). Infine, lunedì 1° e martedì 2 aprile saranno caratterizzati da traffico intenso, in particolare nelle ore pomeridiane dove è previsto nuovamente il bollino rosso.

Vediamo schematicamente la situazione per Pasqua 2024:

Fasi di Intensificazione del Traffico: Partenza: Venerdì 29 marzo (pomeriggio) e sabato 30 marzo. Rientro: Lunedì 1° aprile (Pasquetta) e martedì 2 aprile.

Divieti per Veicoli Pesanti: Venerdì 29 marzo: dalle 14.00 alle 22.00. Sabato 30 marzo: dalle 09.00 alle 16.00. Domenica 31 marzo (Pasqua): dalle 09.00 alle 22.00. Lunedì 1° aprile (Lunedì dell’Angelo): dalle 09.00 alle 22.00. Martedì 2 aprile: dalle 09.00 alle 14.00.

Previsioni di Traffico Secondo Viabilità Italia: Venerdì 29 marzo: Mattina: Bollino giallo (traffico intenso). Sera: Bollino rosso (traffico molto intenso). Sabato 30 marzo: Mattina: Bollino rosso. Pomeriggio: Bollino giallo. Domenica 31 marzo: Mattina: Bollino giallo. Pomeriggio: Bollino verde (traffico scorrevole). Lunedì 1° e Martedì 2 aprile: Mattina: Bollino giallo. Pomeriggio: Bollino rosso.



Questo quadro dettagliato serve agli automobilisti per considerare orari meno affollati per i propri viaggi, evitando le fasce orarie in cui è previsto un traffico più intenso. L’obiettivo è garantire spostamenti sicuri e meno stressanti, favorendo una migliore gestione del traffico durante un periodo di alta mobilità come quello pasquale.

Fonte: Viabilità Italia Ministero Interno

