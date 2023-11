Quanto tempo prima arrivare in aeroporto con il check-in online: la guida essenziale per i viaggiatori

Scopri i tempi consigliati per arrivare in aeroporto con il check-in online. Consigli utili per viaggiatori, basati su diversi scenari.

In un’epoca in cui la tecnologia ha semplificato molte delle nostre attività quotidiane, il check-in online per i voli aerei rappresenta una comodità significativa. Tuttavia, sorge spontanea una domanda per i viaggiatori: “Quanto tempo prima bisogna arrivare in aeroporto se si è già effettuato il check-in online?”

Il check-in online permette ai passeggeri di registrarsi per il loro volo da casa, ufficio o in viaggio, utilizzando un computer o un dispositivo mobile, e di stampare la carta d’imbarco o di riceverla elettronicamente. Questo processo riduce il tempo necessario in aeroporto, ma non elimina completamente la necessità di arrivare con un certo anticipo.

La regola generale è che, per i voli nazionali, i passeggeri dovrebbero arrivare in aeroporto almeno 1 ora e 30 minuti prima dell’orario di partenza programmato. Per i voli internazionali, è consigliabile arrivare almeno 2 ore e 30 minuti prima. Questi tempi possono variare a seconda dell’aeroporto e della compagnia aerea, quindi è sempre meglio verificare specificamente con la propria compagnia aerea.

Anche con il check-in online, vi sono diversi fattori da considerare:

1. Controlli di Sicurezza: I tempi di attesa ai controlli di sicurezza possono essere imprevedibili e variare a seconda dell’ora del giorno, del periodo dell’anno e dell’aeroporto. Arrivare con un margine di tempo aiuta a gestire eventuali ritardi imprevisti a questi controlli. Qui la guida su cosa non si può portare nel bagaglio a mano.

2. Bagagli da Imbarcare: Se si hanno bagagli da imbarcare, bisogna considerare il tempo necessario per lasciarli al banco dedicato della compagnia aerea. Anche se si è già fatto il check-in online, potrebbero esserci code per depositare il bagaglio. Importante: ricordate sempre di rimuovere gli adesivi e codici a barre dei voli precedenti.

3. Gate di Imbarco: Gli aeroporti più grandi possono richiedere più tempo per raggiungere il gate di imbarco a causa delle dimensioni e della complessità dell’aeroporto stesso.

4. Orario di Imbarco: L’imbarco inizia generalmente 30-40 minuti prima della partenza per i voli nazionali e fino a 60 minuti prima per i voli internazionali. Arrivare in aeroporto con un margine di tempo sufficiente assicura di non perdere questa fase cruciale.

5. Imprevisti: Infine, arrivare in anticipo lascia margine per gestire situazioni impreviste come traffico intenso verso l’aeroporto, problemi al parcheggio o difficoltà nell’orientamento all’interno dell’aeroporto. Non ultimo, nel caso di carta di imbarco digitale, controllate quanta carica avete nel vostro smartphone.

Pur beneficiando della comodità del check-in online, tutti i viaggiatori dovrebbero comunque programmare di arrivare in aeroporto con un anticipo adeguato. Dato che come accennato gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, l’anticipo permette di affrontare il viaggio con serenità, evitando stress inutili.

